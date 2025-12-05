0
21 минута
Дороги и транспорт

94 перевозчика такси лишились лицензий в Башкирии из-за отсутствия страховки

В Башкортостане 94 перевозчика такси лишились права перевозить пассажиров из-за отсутствия обязательной страховки ОСГОП.
значок такси
©Gemini

В Башкортостане 94 перевозчика такси потеряли право работать из-за отсутствия обязательной страховки — ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). Под запрет попали 687 автомобилей. Теперь эти машины не могут легально перевозить пассажиров, сообщает Минтранс республики. Для пассажиров это означает: пользоваться нужно только официальными службами такси, где каждый автомобиль застрахован. ОСГОП гарантирует выплаты при ДТП или причинении вреда здоровью по вине перевозчика.

Содержание
  1. Как выявили нарушителей
  2. Кто исправился, а кто — нет
  3. Зачем нужен ОСГОП
  4. Как проверить легальность такси

Как выявили нарушителей

В октябре власти республики провели проверку таксомоторных компаний и самозанятых водителей. Выявили 189 нарушителей без договора ОСГОП. Их деятельность приостановили на месяц. Дали время оформить страховку.

Кто исправился, а кто — нет

За месяц 92 перевозчика заключили договоры и вернулись к работе. Три компании сами подали заявления об аннулировании лицензий. 94 перевозчика так и не предоставили полисы. Их лишили права возить пассажиров.

Зачем нужен ОСГОП

ОСГОП — обязательная страховка ответственности перевозчика перед пассажирами. Она покрывает расходы на лечение и компенсации в случае ДТП или травм по вине водителя. Без полиса пассажиры остаются без финансовой защиты.

Как проверить легальность такси

Легальное такси должно иметь:

  • Полис ОСГОП на каждый автомобиль (документ находится в салоне).
  • Запись в официальном реестре перевозчиков Башкортостана.
  • Разрешение на таксомоторную деятельность.

Совет пассажирам: перед поездкой проверяйте наличие страховки и данные машины в реестре. Это можно сделать через официальные сервисы или запросить документы у водителя.

