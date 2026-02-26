С 1 апреля в Башкирии введут ограничения движения для грузовиков

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление об ограничении движения большегрузов по региональным и межмуниципальным трассам с апреля по август 2026 года.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил сезонный запрет на проезд большегрузного транспорта по региональным трассам. В течение всего апреля власти ограничат доступ на дороги регионального и межмуниципального значения транспортным средствам массой свыше 6 тонн. Вторая волна ограничений начнётся 20 мая и продлится до конца августа: при температуре воздуха выше 32 градусов фурам запретят выезжать на трассы с асфальтобетонным покрытием. Всего под запрет попадут 125 участков — 41 региональный и 84 межмуниципальных. Соблюдение ограничений обеспечат пункты весового контроля.

Как ужесточили правила проезда большегрузов

Аналогичные ограничения действовали в Башкирии и в 2025 году: с 1 по 30 апреля дороги закрывали на просушку для транспорта с осевой нагрузкой свыше 6 тонн, а летние ограничения вводили с 1 июня по 31 августа при температуре выше 32 градусов. При этом в 2025 году власти ужесточили условия по сравнению с 2024-м — ранее ограничения затрагивали только тяжеловесные ТС с повышенной платой за проезд, а не все грузовики свыше 6 тонн.

10-летняя стратегия Радия Хабирова по защите дорог

В октябре 2025 года глава Башкирии Радий Хабиров представил 10-летнюю стратегию защиты дорог от перегруженных большегрузов. Он заявил о планах оснастить республику пунктами весового контроля и сделать проезд тяжёлого ненормативного транспорта экономически невыгодным. На тот момент в республике работали 8 автоматических пунктов весогабаритного контроля, сообщал news.tek.fm.

9,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры в 2026 году

По данным «Интерфакса», в 2026 году Башкирия направит 9,2 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — в планах — ремонт более 185 км дорог и 15 мостов. В 2025 году республика привела в нормативное состояние более 700 км дорог и 1260 погонных метров мостовых сооружений — на 40% больше, чем годом ранее.