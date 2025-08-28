Главная » Культура
Загир Зайнетдинов стал народным артистом Башкортостана

Мультиинструменталист Загир Зайнетдинов получил звание народного артиста Башкирии. Музыкант уже поблагодарил всех.
Музыкант и основатель проекта ZAINETDIN Загир Зайнетдинов получил звание народного артиста республики. Этой новостью он поделился со своими подписчиками в социальных сетях.

В своем обращении Загир поблагодарил всех, кто его поддерживал. В первую очередь — слушателей, которые следят за его творчеством, и семью: жену, родителей и близких. Он также отметил, что признание было бы невозможным без помощи наставников, преподавателей и команды проекта ZAINETDIN.

Артист отдельно поблагодарил главу Башкортостана Радия Хабирова и министра культуры Амину Шафикову за высокую оценку его работы.

Загир Зайнетдинов пообещал, что продолжит своим творчеством прославлять культуру Башкортостана.

