«VK Музыка» назвала группу из Башкирии «Бонд с кнопкой» феноменом года

«VK Музыка» подвела итоги года, назвав группу «Бонд с кнопкой» феноменом-2025. Коллектив из Нефтекамска прославился вирусным хитом «Кухни».

Платформа «VK Музыка» опубликовала итоги 2025 года, определив победителей в основных номинациях. Звание «Феномен года» получил коллектив «Бонд с кнопкой», основанный в Башкортостане. Представители сервиса отметили быстрый рост популярности группы, которая за короткий срок закрепилась в топах чартов.

Команда образована в Нефтекамске в 2017 году Ильей Золотухиным, который тогда учился в десятом классе. Название группы отсылает к интернет-мему конца 2010-х и марке сигарет, популярной среди молодежи того времени. Сейчас в постоянный состав входят сам Золотухин (вокал, гитара) и барабанщик Дамир Мухамеджанов, к которым присоединяются сессионные музыканты с контрабасом, клавишными и бэк-вокалом.

Рост интереса к группе в 2025 году связан с треком «Кухни», который активно использовали пользователи соцсетей для создания коротких видео. Песню публично отметил рэпер Баста, порекомендовав аудитории обратить внимание на творчество коллектива. Музыкальный стиль группы описывают как инди-фолк с элементами инструментальной музыки.

В других номинациях «VK Музыки» артистом года стала Анна Асти, а в список популярных исполнителей вошел Friendly Thug 52 NGG. «Бонд с кнопкой» выделили отдельно как проект, показавший наибольшую динамику прослушиваний среди новых имен.

Успехи музыкантов из Башкирии в этом году не ограничиваются одной группой. Ранее уфимский проект AY YOLA получил две статуэтки на премии Top Hit Music Awards. Из-за плотного гастрольного графика коллектив не смог присутствовать на церемонии вручения награды.

Также в 2025 году выходцы из республики Владимир Спиваков и Ильдар Абдразаков вошли в состав обновленного президентского совета по культуре. Это назначение позволит представителям региона участвовать в формировании федеральной культурной повестки.

Группа «Бонд с кнопкой» планирует выступление в Уфе в начале декабря в рамках осеннего тура. Билеты на концерт поступили в продажу, организаторы ожидают высокий спрос на фоне недавней награды.