В Уфе запускают чисто женское медресе на базе колледжа «Галия»

В Уфе уже в сентябре 2025 года планируют открыть первое в Башкирии женское медресе. Учебное заведение на 70-80 мест появится на базе исламского колледжа «Галия» ©https://medrese-galiya.ru
В Уфе готовятся к запуску уникального для республики проекта — первого официального женского медресе, пишет UTV. По словам директора учреждения Джамиля Халирахманова, обновлённый исламский колледж планируют открыть уже в сентябре 2025 года. Идея родилась из-за острой нехватки учебных площадей и большого спроса на религиозное образование среди девушек.
Новое подразделение будет работать в здании исламского колледжа «Галия» на улице Мустая Карима. Учиться здесь смогут 70–80 студенток как на очном, так и на заочном отделении. Выпускницы получат квалификацию преподавателей исламских наук или арабского языка.
На ремонт и переоборудование здания уже собрали 10 миллионов рублей пожертвований. Эти деньги пошли на самое необходимое: замену полов, окон, обновление систем отопления и водоснабжения, а также ремонт крыши.
Правда, есть и план «Б». Если всю необходимую сумму к сентябрю собрать не удастся, медресе всё равно начнёт работу, но в дистанционном формате. Так что уфимские мусульманки в любом случае сядут за парты.
Запуск медресе — это ответ на растущий запрос в обществе. Директор колледжа сообщил, что они столкнулись с серьёзной проблемой нехватки мест для всех желающих, поэтому создание отдельного женского потока стало логичным шагом.
- Что именно будут изучать студентки, кроме Корана?
Учебный план будет комплексным и не ограничится только религиозными дисциплинами. Программа строится по принципу двойной квалификации:
Религиозный блок: Глубокое изучение Корана, арабского языка, основ исламского права (шариата), истории ислама.
Светский блок: Студентки также будут изучать педагогику, психологию, историю и русский язык. Это необходимо для того, чтобы выпускницы получили диплом государственного образца и могли преподавать не только в мечетях, но и в светских учреждениях, например, как учителя арабского языка.
- Это уникальный проект для России или такие медресе уже есть?
Для Башкирии это действительно первый официальный проект такого рода. Однако в других регионах России женские исламские учебные заведения уже успешно работают. Крупнейшим центром является Российский Исламский институт в Казани, где есть женское отделение. Также подобные медресе существуют в Дагестане и других республиках Северного Кавказа. Так что Уфа скорее присоединяется к общероссийскому тренду, возрождая при этом свои собственные исторические традиции.
- Куда смогут пойти работать выпускницы после окончания медресе?
Спрос на квалифицированных женщин-педагогов в исламской среде очень высок. Выпускницы смогут работать:
Преподавателями в других медресе или в воскресных школах при мечетях.
Духовными наставницами и просветительницами для женщин в мусульманских общинах.
Учителями арабского языка в общеобразовательных школах или языковых центрах.
Консультантами в культурных исламских центрах.
- Почему колледж называется «Галия» и почему это важно?
Это не просто название, а дань уважения великому прошлому. Нынешний колледж является преемником знаменитого дореволюционного медресе «Галия», которое было основано в 1906 году. В своё время оно считалось одним из самых передовых исламских учебных заведений в Российской империи, своего рода «татарским Оксфордом». Из его стен вышли многие выдающиеся деятели татарской и башкирской культуры, например, классик башкирской литературы Мажит Гафури. Таким образом, открытие женского медресе на базе «Галии» связывает современный проект с богатым интеллектуальным наследием.
- Кто может поступить в это медресе? Есть ли возрастные ограничения?
Обычно в такие учебные заведения принимают на базе 9 или 11 классов средней школы. Строгих возрастных ограничений, как правило, нет — учиться приходят как юные девушки, так и взрослые женщины, желающие получить религиозное образование. Скорее всего, для поступления нужно будет пройти собеседование, на котором оценят базовые знания об исламе и мотивацию абитуриентки. Ожидается, что учиться приедут девушки не только из Башкирии, но и из других регионов.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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