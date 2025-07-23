В Уфе запускают чисто женское медресе на базе колледжа «Галия»

В Уфе уже в сентябре 2025 года планируют открыть первое в Башкирии женское медресе. Учебное заведение на 70-80 мест появится на базе исламского колледжа «Галия»

В Уфе готовятся к запуску уникального для республики проекта — первого официального женского медресе, пишет UTV. По словам директора учреждения Джамиля Халирахманова, обновлённый исламский колледж планируют открыть уже в сентябре 2025 года. Идея родилась из-за острой нехватки учебных площадей и большого спроса на религиозное образование среди девушек.

Новое подразделение будет работать в здании исламского колледжа «Галия» на улице Мустая Карима. Учиться здесь смогут 70–80 студенток как на очном, так и на заочном отделении. Выпускницы получат квалификацию преподавателей исламских наук или арабского языка.

На ремонт и переоборудование здания уже собрали 10 миллионов рублей пожертвований. Эти деньги пошли на самое необходимое: замену полов, окон, обновление систем отопления и водоснабжения, а также ремонт крыши.

Правда, есть и план «Б». Если всю необходимую сумму к сентябрю собрать не удастся, медресе всё равно начнёт работу, но в дистанционном формате. Так что уфимские мусульманки в любом случае сядут за парты.

Запуск медресе — это ответ на растущий запрос в обществе. Директор колледжа сообщил, что они столкнулись с серьёзной проблемой нехватки мест для всех желающих, поэтому создание отдельного женского потока стало логичным шагом.

Для Уфы идея женского исламского образования не нова. Это, скорее, хорошо забытое старое. Ещё в начале XX века в городе действовало знаменитое медресе «Хакимия», где обучались девушки, а просветительница Марьям Султанова открывала школы для мусульманок, одна из которых фактически стала педагогическим училищем.