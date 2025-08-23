В Уфе создают две игры по мотивам башкирских мифов

Сразу два игровых проекта по башкирскому фольклору в разработке. Уфимка делает пиксельную «Ель-Аша» про девочку и духов, а УУНиТ — «Сердце Урала».

Жители Башкирии скоро смогут погрузиться в мир родных легенд через видеоигры. Уфимка Азалия уже выпустила демоверсию пиксельной игры «Сквозь ветер» («Ель-Аша»), а Уфимский университет готовит к выходу в 2026 году проект «Сердце Урала».

В игре Азалии главная героиня, девочка Суфия, идёт через горы, чтобы отдать амулет духам ветра. Это путешествие помогает ей понять себя и свою связь с родной землёй. Игрокам предстоит исследовать мир и решать головоломки, например собирать традиционные узоры на башкирском ковре. Демоверсия уже доступна.

Проект Уфимского университета — это игра о девушке, которая исследует мифы об Урал-батыре. Ей предстоит сражаться с дивами и злыми духами в трёх мирах: подземном, земном и небесном. Решения игрока будут влиять на финал, поэтому для полного прохождения игру нужно будет запустить несколько раз.

Оба проекта используют башкирский фольклор и культуру. В «Сердце Урала» даже музыка будет основана на народных мелодиях в современной аранжировке. Игры помогут лучше узнать историю и природу республики.