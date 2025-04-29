В Уфе прощаются с Фиданом Гафаровым

Почтить его память пришли сотни людей

В Уфе во вторник, 29 апреля, началась церемония прощания с Фиданом Гафаровым известным артистом, чье имя прочно связано с культурой Башкортостана и Татарстана. Об этом сообщили представители Башкирского драматического театра имени Мажита Гафури.

С раннего утра двери театра открыты для всех, кто пришел отдать дань уважения человеку, чье творчество стало важной частью культурной жизни не только Башкортостана, но и Татарстана.

В зале театра царит особая атмосфера: звучат известные произведения Фидана Гафарова, а поток людей к украшенному цветами гробу не иссякает. Родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники делятся воспоминаниями и поддерживают друг друга.

Церемонию посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он объявил, что артисту посмертно присваивается звание Народного артиста республики. Почетную награду получил сын Фидана Гафарова. В своей речи Хабиров отметил вклад артиста в развитие национальной культуры.

— Прощай Великий маэстро татаро-башкирского народа, – пишет в соцсетях Надежда В.

— Он с нами в наших сердцах, в своих произведениях, — отмечает Еvgenij.

— Пусть спит спокойно, добрый души человек был, Фидан Гафаров всегда останется в наших сердцах и в памяти, да прибудет он в раю, — пишет Галия.