В Уфе подали иск против ансамбля Гаскарова и Росконцерта

Правообладатель музыкальной композиции «Коралай» обратился в суд с требованием взыскать с уфимского ансамбля и Росконцерта 3,2 млн рублей за нарушение авторских прав при выступлении в Йошкар-Оле.
Правообладатель музыкальной композиции «Коралай» подал исковое заявление в Кировский районный суд Уфы. Ответчиками по делу выступают Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и федеральное учреждение культуры «Росконцерт». Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.

По версии заявителя, авторство мелодии принадлежит конкретному композитору, что подтверждается её многолетним присутствием в репертуаре различных творческих коллективов. Исключительные права на произведение переданы истцу по договору.

Принципиально важным обстоятельством дела является то, что с 1 июля 2024 года произведение выведено из системы коллективного управления Российского авторского общества. С этого момента его использование без письменного согласия правообладателя является незаконным.

Нарушение, как указывается в иске, было допущено в апреле 2024 года в Йошкар-Оле на Всероссийском конкурсе артистов балета. Ансамбль Гаскарова исполнил танцевальный номер под фонограмму «Коралая». При этом в конкурсной заявке произведение значилось как «народная мелодия» — без указания подлинного автора. Никакого лицензионного соглашения с правообладателем заключено не было.

Истцы настаивают на том, что их права были нарушены трижды: при публичном исполнении произведения, при видеосъёмке номера и при последующей публикации записи в интернете. Указание на «народное» происхождение мелодии в иске квалифицируется как нарушение права авторства и права на имя.

Истцы требуют солидарно взыскать с ответчиков 3 миллиона рублей компенсации за нарушение исключительных прав и 200 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда, причинённого автору произведения.

Напомним, в январе 2026 года Кировский районный суд Уфы уже рассматривал аналогичный иск против ансамбля имени Файзи Гаскарова — по делу об использовании произведений композитора Рифа Муратшина. Суд взыскал с коллектива 300 тысяч рублей компенсации за исполнение без разрешения и ещё 180 тысяч рублей за публикацию в интернете без указания имени автора, а также обязал прекратить незаконное использование спорных произведений.

В декабре 2025 года сын баяниста Рифа Муратшина Артур подал к ансамблю имени Файзи Гаскарова иск на 20 миллионов рублей, утверждая, что коллектив использовал произведения его отца без разрешения в нескольких постановках — в том числе номера «Калинка», «Русь» и «Дружба».

По данным сайта Культура.РФ, ансамбль имени Файзи Гаскарова является участником проектов ФГБУК «Росконцерт»: всероссийского «Мы — Россия», а также международных — «Русские сезоны» и «Дни культуры без преград».

Согласно российскому законодательству, РАО имеет государственную аккредитацию на представление интересов всех композиторов — включая тех, кто не заключал с организацией отдельного договора. Исключение составляют произведения, которые правообладатели самостоятельно изъяли из управления РАО: перечень таких произведений публикуется на официальном сайте организации.

