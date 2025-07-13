В Стерлитамаке прошел Фестиваль индийской культуры

В Стерлитамаке прошёл яркий фестиваль индийской культуры. Горожане поучаствовали в шествии колесницы, обсыпались красками Холи под сеты столичного диджея и пробовали сладости ©Imagen
Стерлитамак на один день превратился в филиал Мумбаи. В городском парке имени Гагарина с размахом прошёл ежегодный фестиваль индийской культуры, собравший сотни горожан.
Праздник стартовал с огненной церемонии и шествия «Ратха-Ятра», или, как его называют, «Колесницы счастья». Десятки людей тянули за канаты нарядную повозку, двигаясь по аллеям парка. Организаторы уверяли, что каждый, кто приложит руку к этому действу, обеспечит себе удачу на год вперёд.
Атмосфера была пропитана благовониями и звуками мантр. Гостей развлекали артисты театров «Мадхура» и «Према Виста», а всех желающих угощали традиционными индийскими сладостями. Всё это напоминало яркий болливудский фильм, развернувшийся прямо посреди башкирского города.
Кульминацией праздника стал фестиваль красок Холи. Под зажигательные треки от московского диджея DJ Janardana участники осыпали друг друга разноцветными порошками.
- Что это за праздник? В Стерлитамаке большая индийская диаспора?
Это ежегодный фестиваль индийской культуры «Ратха-Ятра», который в 2025 году прошёл в городе уже в седьмой раз. Он не связан с наличием большой диаспоры, а скорее является культурным событием, открытым для всех желающих познакомиться с традициями Индии. Организаторы приглашают артистов из разных городов России, включая Москву и Уфу, чтобы сделать праздник ярче.
- Что такое «Колесница счастья» и почему все её тянут?
«Ратха-Ятра», или Шествие колесницы — это один из древнейших и важнейших праздников в индуизме. Центральным элементом является богато украшенная повозка (колесница). Согласно поверью, каждый, кто поможет тянуть её за канаты, очищается от грехов и обретает удачу и счастье на весь год. Поэтому участие в шествии считается очень благоприятным.
- Откуда взялась традиция бросаться красками? Это безопасно?
Это знаменитый фестиваль красок Холи — древний индуистский праздник прихода весны. Участники осыпают друг друга цветными порошками и поливают подкрашенной водой. Изначально эти порошки делались из лечебных трав, и считалось, что они помогают укрепить здоровье после зимы. Сегодня используются специальные, безопасные для кожи краски. Сам ритуал символизирует победу добра над злом и приход ярких, весенних дней.
- Это религиозное мероприятие или просто развлекательное?
Фестиваль имеет глубокие религиозные корни в индуизме. И «Ратха-Ятра», и Холи — это важные индуистские праздники с тысячелетней историей. Однако в Стерлитамаке он проводится в формате светского культурного фестиваля. Упор делается на самые зрелищные и позитивные его стороны: музыку, танцы, угощения и, конечно, праздник красок, чтобы познакомить всех желающих с богатой культурой Индии в доступной и весёлой форме.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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