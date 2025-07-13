В Стерлитамаке прошел Фестиваль индийской культуры

В Стерлитамаке прошёл яркий фестиваль индийской культуры. Горожане поучаствовали в шествии колесницы, обсыпались красками Холи под сеты столичного диджея и пробовали сладости

Стерлитамак на один день превратился в филиал Мумбаи. В городском парке имени Гагарина с размахом прошёл ежегодный фестиваль индийской культуры, собравший сотни горожан.

Праздник стартовал с огненной церемонии и шествия «Ратха-Ятра», или, как его называют, «Колесницы счастья». Десятки людей тянули за канаты нарядную повозку, двигаясь по аллеям парка. Организаторы уверяли, что каждый, кто приложит руку к этому действу, обеспечит себе удачу на год вперёд.

Атмосфера была пропитана благовониями и звуками мантр. Гостей развлекали артисты театров «Мадхура» и «Према Виста», а всех желающих угощали традиционными индийскими сладостями. Всё это напоминало яркий болливудский фильм, развернувшийся прямо посреди башкирского города.

Кульминацией праздника стал фестиваль красок Холи. Под зажигательные треки от московского диджея DJ Janardana участники осыпали друг друга разноцветными порошками.