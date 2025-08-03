В России учреждён День артиста — праздник будут отмечать 17 января

В российском календаре появится новый профессиональный праздник — День артиста. Его будут отмечать 17 января. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. ©News-bash
В России официально учреждён новый профессиональный праздник — День артиста. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, его будут отмечать ежегодно 17 января.
Дата для нового праздника выбрана неслучайно. Именно 17 января родился Константин Сергеевич Станиславский — выдающийся режиссёр, педагог, создатель знаменитой актёрской системы, а также один из основателей Московского художественного театра и первый Народный артист СССР.
Этот день станет профессиональным праздником для широкого круга творческих работников, включая артистов театра, кино и цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.
Инициатором учреждения Дня артиста выступил председатель Союза театральных деятелей России, известный актёр и режиссёр Владимир Машков. Он обратился с соответствующим предложением в Правительство РФ.
Теперь Министерству культуры предстоит в течение шести месяцев подготовить и выпустить ведомственный нормативный акт, который окончательно закрепит это решение в правовом поле.
- А существуют ли в России другие праздники для работников искусства? Чем новый День артиста будет от них отличаться?
Да, существуют. Например, 27 марта отмечается Всемирный день театра, 27 августа — День российского кино, а 25 марта — День работника культуры. Ключевое отличие Дня артиста в том, что он призван стать объединяющим праздником для всех исполнителей, независимо от жанра. Он охватывает не только актёров театра и кино, но и артистов цирка, балета, оперы, музыкантов, эстрадных исполнителей и многих других, чья профессия — публичное выступление.
- Станет ли 17 января официальным выходным днём?
Нет, День артиста учрежден как профессиональный праздник, а не государственный. Он не будет являться нерабочим днём. Его цель — чествование заслуг артистов, проведение торжественных мероприятий, вручение премий и повышение престижа профессии, а не предоставление дополнительного выходного.
- Почему именно день рождения Станиславского? Были ли другие варианты?
Константин Станиславский — фигура мирового масштаба. Его "система" стала фундаментом для современного актёрского мастерства не только в России, но и во всём мире, включая Голливуд. Кроме того, он был первым, кто получил звание Народного артиста СССР (в 1936 году). Его авторитет и вклад в искусство делают его идеальной, не вызывающей споров фигурой для объединения всех артистов. Кстати, по старому стилю он родился 5 января 1863 года.
- Есть ли у этого праздника международные аналоги?
Да, в мире отмечают похожие даты. Например, 25 октября празднуется Международный день художника (International Artist Day), приуроченный ко дню рождения Пабло Пикассо. Однако он больше сфокусирован на художниках изобразительного искусства. Российский День артиста делает акцент именно на исполнительских видах искусства.
- Кто ещё, помимо прямо перечисленных в новости, может считать этот день своим профессиональным праздником?
Понятие "артист" трактуется очень широко. Своим этот день могут по праву считать артисты балета и танцоры, оперные певцы, артисты-кукольники (кукловоды), артисты озвучивания и дубляжа, каскадёры и даже артисты оригинального жанра, выступающие на эстраде. Фактически, это праздник для всех, кто выходит на сцену, арену или предстаёт перед камерой.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.