В России учреждён День артиста — праздник будут отмечать 17 января

В российском календаре появится новый профессиональный праздник — День артиста. Его будут отмечать 17 января. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В России официально учреждён новый профессиональный праздник — День артиста. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, его будут отмечать ежегодно 17 января.

Дата для нового праздника выбрана неслучайно. Именно 17 января родился Константин Сергеевич Станиславский — выдающийся режиссёр, педагог, создатель знаменитой актёрской системы, а также один из основателей Московского художественного театра и первый Народный артист СССР.

Этот день станет профессиональным праздником для широкого круга творческих работников, включая артистов театра, кино и цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

Инициатором учреждения Дня артиста выступил председатель Союза театральных деятелей России, известный актёр и режиссёр Владимир Машков. Он обратился с соответствующим предложением в Правительство РФ.

Теперь Министерству культуры предстоит в течение шести месяцев подготовить и выпустить ведомственный нормативный акт, который окончательно закрепит это решение в правовом поле.