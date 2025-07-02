В Магнитогорске гости Сабантуя из Башкирии сшили мега-тюбетейку

Башкирская делегация на Сабантуе в Магнитогорске устроила флешмоб. Вместе с горожанами они вышили трехметровую тюбетейку. Арт-объект уже готовят к переезду в музей

В Магнитогорске уже решили судьбу главной фишки прошедшего Сабантуя. Монументальный головной убор, который коллективно вышивали всем городом, обретёт новый дом в местном краеведческом музее. Как сообщает «Московский комсомолец», этот арт-объект стал гвоздём программы праздника.

Идея была простой и гениальной: дать каждому гостю возможность приложить руку к созданию трёхметровой тюбетейки. Главными заводилами выступила делегация из Абзелиловского района Башкирии, которая привезла на праздник не только творческие номера, но и настоящую башкирскую юрту. Весь день желающие украшали гигантский убор национальными узорами.

Дружба народов, крепкая, как магнитогорская сталь, стала лейтмотивом праздника. Министр предпринимательства Башкирии Зухра Гордиенко передала привет «сильному, трудовому магнитогорскому народу», назвав город металлургическим сердцем Родины. Организаторы в ответ подчеркнули, что Сабантуй давно стал общим праздником, который объединяет.

Само торжество пришлось немного адаптировать под городские реалии. Традиционные скачки заменили на зрелищные выступления наездников, а главной интригой спортивной части стала борьба куреш за живого барана. Но, как говорят участники, приезжают не за призами, а чтобы показать удаль и пообщаться.