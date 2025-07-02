В Магнитогорске гости Сабантуя из Башкирии сшили мега-тюбетейку

Башкирская делегация на Сабантуе в Магнитогорске устроила флешмоб. Вместе с горожанами они вышили трехметровую тюбетейку. Арт-объект уже готовят к переезду в музей ©Imagen
В Магнитогорске уже решили судьбу главной фишки прошедшего Сабантуя. Монументальный головной убор, который коллективно вышивали всем городом, обретёт новый дом в местном краеведческом музее. Как сообщает «Московский комсомолец», этот арт-объект стал гвоздём программы праздника.
Идея была простой и гениальной: дать каждому гостю возможность приложить руку к созданию трёхметровой тюбетейки. Главными заводилами выступила делегация из Абзелиловского района Башкирии, которая привезла на праздник не только творческие номера, но и настоящую башкирскую юрту. Весь день желающие украшали гигантский убор национальными узорами.
Дружба народов, крепкая, как магнитогорская сталь, стала лейтмотивом праздника. Министр предпринимательства Башкирии Зухра Гордиенко передала привет «сильному, трудовому магнитогорскому народу», назвав город металлургическим сердцем Родины. Организаторы в ответ подчеркнули, что Сабантуй давно стал общим праздником, который объединяет.
Само торжество пришлось немного адаптировать под городские реалии. Традиционные скачки заменили на зрелищные выступления наездников, а главной интригой спортивной части стала борьба куреш за живого барана. Но, как говорят участники, приезжают не за призами, а чтобы показать удаль и пообщаться.
Зачем вообще делать гигантские национальные атрибуты? Это новый вид соревнований между регионами — кто сделает самый большой чак-чак или тюбетейку?
Можно сказать и так. Это мощный тренд на создание уникальных, запоминающихся символов, которые отлично расходятся в соцсетях. Например в Татарстане приготовили чак-чак весом в четыре тонны для Книги рекордов Гиннесса. Здесь та же логика. Это не просто «гонка гигантов», а способ сделать праздник незабываемым, вовлечь в процесс сотни людей и создать артефакт, который потом будет работать на имидж города или региона уже в качестве музейного экспоната.
Почему именно Магнитогорск? Какое отношение башкирский Сабантуй имеет к Челябинской области?
Всё очень просто: география и история. Магнитогорск стоит прямо на границе с Башкирией, а делегация приехала из соседнего Абзелиловского района. Это практически один культурный и экономический узел. В Магнитогорске живёт большая башкирская диаспора, для которой Сабантуй — родной праздник. Так что это не «гастроли», а абсолютно органичное событие, настоящий мост дружбы, который Башкирия активно поддерживает в 16 регионах России.
Хорошо, вышили, сфотографировались. А в чём смысл? Это просто флешмоб или за этим стоит что-то большее?
Это гораздо глубже, чем просто флешмоб. Во-первых, сам процесс коллективной вышивки — это мощный символ единения. Каждый стежок, сделанный разными людьми, становится частью общего узора, как разные народы создают общую культуру. Во-вторых, тюбетейка — это не просто шапка, а важный маркер национальной идентичности. Создавая такой гигантский, видимый всем объект, организаторы делают яркое заявление: мы помним и гордимся своими корнями. Это способ сделать культуру не просто наблюдаемой, а осязаемой и интерактивной.
Борьба за живого барана, скачки... Насколько эти древние традиции вписываются в современный городской праздник?
Они вписываются ровно настолько, насколько организаторы готовы их адаптировать. В Магнитогорске, например, от полномасштабных скачек отказались — в городе их провести сложно. Заменили на показательные выступления наездников, что не менее зрелищно. А борьба куреш и баран в качестве главного приза — это святое. Это дань уважения кочевому, скотоводческому прошлому, без которой Сабантуй потеряет часть своей аутентичности. Это как раз тот случай, когда традиция не выглядит архаично, а подчёркивает уникальность и колорит праздника, который люди и приходят увидеть.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос