В Башопере объяснили нехватку билетов на «Щелкунчик»

Театр сообщает о высоком спросе на новогодний балет и мерах по борьбе с перепродажей. Введены ограничения на покупку билетов.

В пресс-службе Башкирского театра оперы и балета сообщили, что нехватка билетов связана с повышенным интересом зрителей. По данным учреждения, сайт испытал значительную нагрузку сразу после открытия продаж из-за большого количества одновременных запросов. Спрос на спектакль в текущем сезоне превысил показатели прошлых лет.

Заместитель генерального директора Альберт Галиуллин отметил, что число желающих посетить спектакль многократно превышает количество мест в зрительном зале. На каждое представление, вмещающее около 600 человек, одновременно претендуют тысячи пользователей. Технические сложности, по словам представителя театра, обусловлены именно высокой активностью покупателей в момент старта продаж.

Администрация театра опровергла информацию о взаимодействии со спекулянтами и заявила о применении ограничительных мер. Для предотвращения массовой скупки введена квота: не более четырех билетов в одни руки. Сотрудники учреждения также проводят мониторинг сайтов объявлений для выявления фактов перепродажи билетов по завышенным ценам.

Для распределения нагрузки руководство театра приняло решение о поэтапном открытии продаж на декабрьские и январские даты. График был опубликован заранее на официальных ресурсах учреждения. Зрителям рекомендовано приобретать билеты только через официальные каналы во избежание покупки подделок.

Ранее News-Bash.ru сообщал о проблемах с доступом к сайту театра в день начала продаж. По информации IT-специалистов учреждения, серверы зафиксировали аномально высокое количество запросов, которое было охарактеризовано как DDoS-атака. Нагрузка на систему превысила обычные показатели пользовательского трафика.

На вторичном рынке зафиксированы предложения о продаже билетов по ценам, превышающим номинальную стоимость. Если официальная цена билетов в партер составляет до 12 тысяч рублей, то на сторонних ресурсах она может быть выше.