В башкирском Бирске 7 июня пройдет фестиваль купеческих традиций «Бирский берег»

В Бирске решили повернуть время вспять — 7 июня там пройдет фестиваль «Бирский берег», посвященный возрождению купеческих традиций. Об этом сообщило Минэкологии Башкирии.

Третий год подряд организаторы обещают окунуть гостей в атмосферу старины. Правда, пока только на один день.

На левом берегу реки Белой развернется настоящая ярмарка с ремесленниками, детскими забавами и даже Сабантуем. Тематические площадки охватят все: от экологии до спорта и творчества.

Завершится купеческий день концертом с музыкантами из разных городов. Организаторы подчеркивают, что мероприятие вписывается в нацпроект «Экологическое благополучие».

Бирск — единственный в Республике Башкортостан город, сохранивший свой старый облик. Исторический центр с архитектурным ансамблем купеческих домов XIX-XX веков остался в первозданном виде. Фестивали позволяют не просто любоваться этой архитектурой, а погружаться в атмосферу купеческой жизни через интерактивные программы.

В 5 километрах от города создан исторический парк «Бирская крепость» — единственный в своем роде объект в регионе. Здесь воссозданы землянки и окопы периода ВОВ, лагеря Первой мировой войны, башкирские юрты и стрелецкие лагеря XVII века. Посетители могут буквально прикоснуться к истории, переночевать в солдатской землянке и прочувствовать быт разных эпох.