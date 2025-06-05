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В башкирском Бирске 7 июня пройдет фестиваль купеческих традиций «Бирский берег»

©Фестиваль "Бирский берег" / ВК

В Бирске решили повернуть время вспять — 7 июня там пройдет фестиваль «Бирский берег», посвященный возрождению купеческих традиций. Об этом сообщило Минэкологии Башкирии.

Третий год подряд организаторы обещают окунуть гостей в атмосферу старины. Правда, пока только на один день.

На левом берегу реки Белой развернется настоящая ярмарка с ремесленниками, детскими забавами и даже Сабантуем. Тематические площадки охватят все: от экологии до спорта и творчества.

Завершится купеческий день концертом с музыкантами из разных городов. Организаторы подчеркивают, что мероприятие вписывается в нацпроект «Экологическое благополучие».

Бирск — единственный в Республике Башкортостан город, сохранивший свой старый облик. Исторический центр с архитектурным ансамблем купеческих домов XIX-XX веков остался в первозданном виде. Фестивали позволяют не просто любоваться этой архитектурой, а погружаться в атмосферу купеческой жизни через интерактивные программы.

В 5 километрах от города создан исторический парк «Бирская крепость» — единственный в своем роде объект в регионе. Здесь воссозданы землянки и окопы периода ВОВ, лагеря Первой мировой войны, башкирские юрты и стрелецкие лагеря XVII века. Посетители могут буквально прикоснуться к истории, переночевать в солдатской землянке и прочувствовать быт разных эпох.

Бирск
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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