В Башкирии утвердили даты проведения Сабантуя-2026 в 54 муниципалитетах

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2026 году. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации региона в апреле, сообщает Ufatime.

Торжества в муниципалитетах охватят период с 30 мая по 18 июля. В праздничный список вошли 54 района республики.

Сезон открывают сразу пять районов: Абзелиловский, Гафурийский, Зилаирский, Калтасинский и Кугарчинский — гуляния там запланированы на 30 мая. Самым насыщенным станет 6 июня. В этот день праздник пройдёт в 20 муниципалитетах, в том числе в Альшеевском, Буздякском, Мелеузовском, Уфимском, Учалинском и Чишминском районах.

11 июня Сабантуй доберётся до Баймакского района. 12 июня его отметят ещё 21 муниципалитет, включая Давлекановский, Ишимбайский, Туймазинский и Шаранский. Бирский, Мечетлинский, Стерлитамакский и Караидельский присоединятся 13 июня. Белебеевский и Куюргазинский районы отпразднуют 20 июня.

Праздничный марафон завершат Дюртюлинский район 4 июля и Белорецкий — 18 июля.

По условиям указа, региональное правительство и администрации муниципалитетов организуют мероприятия самостоятельно. Министерство здравоохранения республики выставит на площадках медицинский персонал. Сотрудники МВД и МЧС обеспечат охрану порядка, безопасность на дорогах и противопожарные меры.

Годом ранее, в мае 2025 года, Хабиров подписал аналогичный указ. Тогда праздники растянулись с конца мая до середины июля. Первыми — 31 мая — гуляния провели сразу 10 районов, включая Аургазинский, Бурзянский и Чишминский. Последним в том году Сабантуй отметил Белорецкий район — 19 июля.

С 2001 года в стране ежегодно проходит Федеральный Сабантуй, место проведения которого каждый раз меняется.