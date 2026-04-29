0
3 часа
Культура

В Башкирии утвердили даты проведения Сабантуя-2026 в 54 муниципалитетах

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2026 году. Торжества охватят 54 муниципалитета и растянутся почти на два месяца.
©rutube

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2026 году. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации региона в апреле, сообщает Ufatime.

Торжества в муниципалитетах охватят период с 30 мая по 18 июля. В праздничный список вошли 54 района республики.

Сезон открывают сразу пять районов: Абзелиловский, Гафурийский, Зилаирский, Калтасинский и Кугарчинский — гуляния там запланированы на 30 мая. Самым насыщенным станет 6 июня. В этот день праздник пройдёт в 20 муниципалитетах, в том числе в Альшеевском, Буздякском, Мелеузовском, Уфимском, Учалинском и Чишминском районах.

11 июня Сабантуй доберётся до Баймакского района. 12 июня его отметят ещё 21 муниципалитет, включая Давлекановский, Ишимбайский, Туймазинский и Шаранский. Бирский, Мечетлинский, Стерлитамакский и Караидельский присоединятся 13 июня. Белебеевский и Куюргазинский районы отпразднуют 20 июня.

Праздничный марафон завершат Дюртюлинский район 4 июля и Белорецкий — 18 июля.

По условиям указа, региональное правительство и администрации муниципалитетов организуют мероприятия самостоятельно. Министерство здравоохранения республики выставит на площадках медицинский персонал. Сотрудники МВД и МЧС обеспечат охрану порядка, безопасность на дорогах и противопожарные меры.

Годом ранее, в мае 2025 года, Хабиров подписал аналогичный указ. Тогда праздники растянулись с конца мая до середины июля. Первыми — 31 мая — гуляния провели сразу 10 районов, включая Аургазинский, Бурзянский и Чишминский. Последним в том году Сабантуй отметил Белорецкий район — 19 июля.

С 2001 года в стране ежегодно проходит Федеральный Сабантуй, место проведения которого каждый раз меняется.

Похожие записи
1
12.12.2025
Новости

Власти Уфы объявили программу «Зимнего Сабантуя» на новогодние каникулы

зимний сабантуй в уфе
Мэрия Уфы анонсировала проведение «Зимнего Сабантуя» на площади перед Горсоветом. Праздник стартует 25 декабря и продлится все каникулы до 11 января.
0
02.07.2025
Культура

В Магнитогорске гости Сабантуя из Башкирии сшили мега-тюбетейку

тюбетейка
Башкирская делегация на Сабантуе в Магнитогорске устроила флешмоб. Вместе с горожанами они вышили трехметровую тюбетейку. Арт-объект уже готовят к переезду в музей
0
09.06.2025
Общество

Школьница из ХМАО обыграла батыров Башкирии и увезла барана

девочка переходит бревно на сабантуе
Юная жительница Ханты-Мансийского округа стала звездой башкирского праздника Сабантуй. Сулпан Дарменова из Нижнего Сортыма превзошла всех участников традиционных состязаний.
0
29.04.2026
Криминал

По делу мэра Уфы Мавлиева суд вынес решения в отношении двух фигурантов

подозреваемый в зале суда
Советский районный суд Уфы 29 апреля избрал меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о превышении должностных полномочий — замначальника управления земельных и имущественных отношений мэрии взят
0
29.04.2026
Новости

В Уфе назвали районы с наибольшим числом нападений бездомных собак

собака во дворе многоэтажки в городе
В Уфе определили районы с наибольшим числом нападений безнадзорных собак на людей. Данные сообщили на оперативном совещании в мэрии города.
0
29.04.2026
Происшествия

Пьяный водитель ударил полицейского в Баймакском районе Башкирии

спецсигнал на авто полиции
Прокуратура Баймакского района Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который в феврале 2026 года напал на сотрудника патрульно-постовой службы во время остановки за рулём.
0
29.04.2026
Происшествия

В Башкирии пригородный поезд насмерть сбил пожилого мужчину

следком на месте происшествия
Пригородный поезд сбил 71-летнего жителя Башкирии на перегоне Аллагуват — Стерлитамак. Мужчина не услышал звуковые сигналы из-за сильного ветра и скончался в реанимации.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.