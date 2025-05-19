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В Башкирии умер легендарный сэсэн Фларис Гайсин

©пресс-служба РЦНТ РБ

Из жизни ушел 75-летний народный сэсэн Башкортостана Фларис Гайсин — об этом сообщают источники в Центре народного творчества.

Фларис Хатмуллович не просто сэсэн — он прямой потомок легендарного Тансыка Аблаева, брата знаменитого Баика сэсэна. Настоящая башкирская кровь.

После педагогической карьеры в 2013 году основал школу сэсэнов «Әйлеләр», которая через 5 лет получила звание «Народный коллектив». Сам Гайсин тогда же стал официально народным сэсэном республики.

На счету Флариса Хатмулловича — больше 300 стихов и поэм. На 50 из них написаны песни. Он выпустил книгу «Алтын йыһанымдан моң алам» и был соавтором других изданий о творчестве башкирских сэсэнов.

В молодости Гайсин зажигал как танцор в коллективе «Юрюзань», виртуозно играл на гармошке и блестяще исполнял роли Баика сэсэна и Юлая Азналина на фольклорных праздниках.

Ушел человек, который хранил и передавал национальную культуру. Сейчас таких осталось мало — каждая потеря на вес золота.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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