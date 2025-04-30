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В Башкирии работникам культуры до 35 лет выплатят 1 млн рублей за работу в селе

Программа действует с 30 апреля
пятитысячные купюры

В Башкортостане с 30 апреля стартовала новая мера поддержки для работников культуры — специалисты до 35 лет, согласившиеся трудиться в сельских районах и малых городах республики, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом говорится в новом постановлении республиканского правительства.

Выплата доступна тем, кто устроится по трудовому договору с полной занятостью в населённых пунктах численностью до 50 тысяч жителей. Претендентам необходимо иметь профильное образование в области культуры и искусства, а также соответствовать ряду профессиональных критериев, включая стаж работы и наличие званий. Стимул рассчитан на то, чтобы помочь специалистам приобрести жильё или транспорт. Заявки на участие принимаются в Министерстве культуры Башкортостана с 15 апреля по 15 июля.

— Правильное решение! Культура в сёлах нуждается в свежих силах, а миллион рублей — отличный стимул для переезда. Жаль, что мне уже больше 35… – пишет Руслан А.

— Отличная программа, но хотелось бы, чтобы требования к стажу и званиям были чуть мягче — не у всех молодых специалистов уже есть нужный опыт, — комментирует Тимур В.

выплаты в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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