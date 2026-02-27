0
5 часов
Культура

В Башкирии назначили временного главу Минкультуры: что известно о Наталье Лапшиной

Первый замминистра Наталья Лапшина стала исполняющей обязанности главы Минкультуры Башкирии после ареста Амины Шафиковой по делу о растрате и взятках.
Наталья Лапшина
© Минкультуры Башкирии

Назначение было ожидаемым: 24 февраля Радий Хабиров поручил определить временного руководителя, чтобы министерство не оставалось без управления. Как сообщает РБК-Уфа, Лапшина уже приступила к работе в качестве и. о. главы ведомства.

Кто такая Наталья Лапшина: карьера нового руководителя Минкульта

51-летняя уроженка Челябинской области строила карьеру в Кумертау — от замдиректора школы до замглавы города по социальной и кадровой политике. В мае 2019 года она перешла на республиканский уровень, заняв должность первого заместителя министра культуры Башкирии. На этой должности она отвечала за программное развитие отрасли, этнокультурные проекты, межрегиональное сотрудничество и кадровую работу.

За что ФСБ задержала Амину Шафикову в Уфе

Амина Шафикова возглавляла министерство культуры с 2012 года. Сотрудники ФСБ задержали чиновницу 18 февраля 2026 года. Оперативники провели обыски в её рабочем кабинете и квартире и изъяли служебную документацию. В тот же день министра этапировали через Казань в Москву, где Басманный суд санкционировал арест до 17 апреля.

Следствие предъявило Шафиковой обвинения по двум статьям — присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получение взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Один из эпизодов связан с оплатой зарубежной поездки министра предпринимательницей Гульнарой Юриной, которую ранее поместили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств. Юрист Александр Хаминский в комментарии РИА Новости отметил, что Шафиковой грозит до 20 лет лишения свободы.

Почему Радий Хабиров назвал арест министра необоснованным

24 февраля глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства публично прокомментировал ситуацию. Он назвал арест чиновницы необоснованным и поручил членам своей команды связаться с семьёй Шафиковой для оказания поддержки, поскольку у неё на попечении находится несовершеннолетняя дочь.

Похожие записи
0
24.02.2026
Новости

В Башкирии мэром Кумертау вновь избрали экс-главврача Олега Астахова

Олег Астахов
Олег Астахов снова возглавил Кумертау — депутаты горсовета не выдвинули ему альтернативы и проголосовали единогласно. Город входит в число наиболее проблемных в Башкирии по ряду социальных показателей.
0
24.02.2026
Новости

«Тяжелая и непонятная ситуация»: Глава Башкирии прокомментировал арест Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Глава Башкирии Радий Хабиров публично поддержал арестованную министра культуры Амину Шафикову и заявил, что не намерен отстранять её от должности. Ситуацию с задержанием он назвал «непонятной».
0
21.02.2026
Криминал

Министру культуры Башкирии Шафиковой грозит до 20 лет колонии

Амина Шафикова
Юрист Александр Хаминский допустил, что глава Минкульта Башкирии может получить до 20 лет лишения свободы по совокупности двух тяжких статей УК РФ.
0
20.02.2026
Новости

Александр Голуб назначен начальником управления Росгвардии по Башкирии

Александр Голуб
Управление Росгвардии по Башкортостану возглавил полковник полиции Александр Голуб — уроженец Уфы, начинавший карьеру в МВД республики и до последнего назначения руководивший ведомством в Марий Эл.
1
19.02.2026
Криминал

Суд в Москве арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Амина Шафикова
Басманный суд Москвы отправил министра культуры Башкирии Амину Шафикову в СИЗО до 17 апреля. Ей вменяют растрату и взятку в особо крупном размере.
0
19.02.2026
Криминал

Следком запросил арест министра культуры Башкирии Амины Шафиковой по делу о взятках и растрате

Амина Шафикова
Следственный комитет просит отправить в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Чиновницу обвиняют в растрате и взятках. Подробности громкого дела.
-2
18.02.2026
Криминал

Силовики этапируют министра культуры Башкирии Амину Шафикову в Москву

Амина Шафикова
Амина Шафикова задержана сотрудниками правоохранительных органов. Министра культуры Башкирии перевозят в Москву для проведения дальнейших следственных мероприятий.
0
18.02.2026
Криминал

Минкульт Башкирии официально прокомментировал задержание Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Представители ведомства не стали давать правовую оценку ситуации, отметив заслуги министра на посту и призвав дождаться выводов правоохранительных органов.
