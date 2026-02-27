В Башкирии назначили временного главу Минкультуры: что известно о Наталье Лапшиной

Первый замминистра Наталья Лапшина стала исполняющей обязанности главы Минкультуры Башкирии после ареста Амины Шафиковой по делу о растрате и взятках.

Назначение было ожидаемым: 24 февраля Радий Хабиров поручил определить временного руководителя, чтобы министерство не оставалось без управления. Как сообщает РБК-Уфа, Лапшина уже приступила к работе в качестве и. о. главы ведомства.

Кто такая Наталья Лапшина: карьера нового руководителя Минкульта

51-летняя уроженка Челябинской области строила карьеру в Кумертау — от замдиректора школы до замглавы города по социальной и кадровой политике. В мае 2019 года она перешла на республиканский уровень, заняв должность первого заместителя министра культуры Башкирии. На этой должности она отвечала за программное развитие отрасли, этнокультурные проекты, межрегиональное сотрудничество и кадровую работу.

За что ФСБ задержала Амину Шафикову в Уфе

Амина Шафикова возглавляла министерство культуры с 2012 года. Сотрудники ФСБ задержали чиновницу 18 февраля 2026 года. Оперативники провели обыски в её рабочем кабинете и квартире и изъяли служебную документацию. В тот же день министра этапировали через Казань в Москву, где Басманный суд санкционировал арест до 17 апреля.

Следствие предъявило Шафиковой обвинения по двум статьям — присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получение взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Один из эпизодов связан с оплатой зарубежной поездки министра предпринимательницей Гульнарой Юриной, которую ранее поместили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств. Юрист Александр Хаминский в комментарии РИА Новости отметил, что Шафиковой грозит до 20 лет лишения свободы.

Почему Радий Хабиров назвал арест министра необоснованным

24 февраля глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства публично прокомментировал ситуацию. Он назвал арест чиновницы необоснованным и поручил членам своей команды связаться с семьёй Шафиковой для оказания поддержки, поскольку у неё на попечении находится несовершеннолетняя дочь.