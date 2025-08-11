В Башкирии испекли пирог-гигант весом в четверть тонны

На фестивале «Бэлешфест-2025» в Башкирии испекли гигантский мясной пирог весом 250 килограммов. Для него построили специальную печь и сковороду.

Символом фестиваля национальной кухни «Бэлешфест-2025» в Буздякском районе стал огромный зур-бэлеш. Как передает «Башинформ», вес кулинарного шедевра составил 250 килограммов. Этого гиганта испекли мастерицы из Каранского сельсовета.

Для приготовления пирога-рекордсмена пришлось подойти с размахом. Была сконструирована специальная печь и использовалась гигантская сковорода, диаметр которой составил два метра. Без такого масштаба удержать четверть тонны теста и начинки было бы просто невозможно.

Сам фестиваль, посвящённый одному из главных блюд башкирской кухни, давно стал точкой притяжения для гурманов. Бэлеш — это печёный пирог из пресного теста, который может иметь самую разную начинку, но классикой считается мясо с картошкой.

Для гостей и участников это событие стало настоящим праздником вкуса и единения. Фестиваль проходит не первый год и с каждым разом организаторы стараются удивить посетителей чем-то новым.

Традиция ставить рекорды на «Бэлешфесте» уже устоялась. Например, годом ранее, в 2024-м, вес самого большого пирога составил 200 килограммов. Нынешний 250-килограммовый гигант — это новый шаг в кулинарной гонке.