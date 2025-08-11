В Башкирии испекли пирог-гигант весом в четверть тонны

На фестивале «Бэлешфест-2025» в Башкирии испекли гигантский мясной пирог весом 250 килограммов. Для него построили специальную печь и сковороду. ©Ассамблея народов России Республики Башкортостан
Символом фестиваля национальной кухни «Бэлешфест-2025» в Буздякском районе стал огромный зур-бэлеш. Как передает «Башинформ», вес кулинарного шедевра составил 250 килограммов. Этого гиганта испекли мастерицы из Каранского сельсовета.
Для приготовления пирога-рекордсмена пришлось подойти с размахом. Была сконструирована специальная печь и использовалась гигантская сковорода, диаметр которой составил два метра. Без такого масштаба удержать четверть тонны теста и начинки было бы просто невозможно.
Сам фестиваль, посвящённый одному из главных блюд башкирской кухни, давно стал точкой притяжения для гурманов. Бэлеш — это печёный пирог из пресного теста, который может иметь самую разную начинку, но классикой считается мясо с картошкой.
Для гостей и участников это событие стало настоящим праздником вкуса и единения. Фестиваль проходит не первый год и с каждым разом организаторы стараются удивить посетителей чем-то новым.
Является ли 250-килограммовый бэлеш рекордом?
Да, это значительное достижение, которое, по всей видимости, устанавливает новый рекорд для России. Ранее рекорды по выпечке гигантских пирогов также ставились. Например, в 2022 году в татарстанском городе Кукмор был испечен беляш весом 199 кг, который вошел в Книгу рекордов России. В том же году в Балтасинском районе Татарстана приготовили бэлеш весом 72 кг. Прошлогодний пирог на фестивале «Бэлешфест» в Башкирии весил 200 кг, так что нынешний 250-килограммовый пирог является новым рекордом как минимум для самого фестиваля.
В чем культурное и кулинарное значение бэлеша для башкирской и татарской кухни?
Бэлеш (или бэлиш) — это не просто пирог, а одно из ключевых блюд в башкирской и татарской кухнях, символизирующее гостеприимство, единение и семейные традиции. Это печеный пирог из пресного теста, который традиционно подается как основное второе блюдо после супа. Его готовят для больших застолий и праздников, и он часто становится центральным элементом трапезы. Существуют и сладкие варианты бэлеша, например, с яблоками (алма-бэлеш) или калиной (балан-бэлеш), которые подают к чаю.
Чем "зур-бэлеш" отличается от других видов этого пирога?
Название "зур-бэлеш" переводится как "большой бэлеш". Он отличается от "вак-бэлеша" ("маленького бэлеша") не только размером, но и предназначением. Зур-бэлеш — это большой пирог, рассчитанный на несколько человек, который выпекается целиком и подается на общем блюде. Вак-бэлеш, напротив, представляет собой маленькие порционные пирожки круглой формы. Гигантский пирог, испеченный на фестивале, является классическим примером зур-бэлеша.
Каковы традиционные особенности приготовления настоящего бэлеша?
Классический бэлеш имеет несколько характерных черт. Его готовят из пресного теста на основе сметаны или кефира. Начинка чаще всего состоит из нарезанного кусочками мяса (говядины, баранины или птицы), смешанного с картофелем и луком. Пирог имеет узнаваемую форму усеченного конуса с небольшим отверстием сверху, которое накрывается шариком из теста. Это отверстие, называемое "тенлек" (по аналогии с дымовым отверстием юрты), играет важную роль: в процессе выпекания через него внутрь для сочности доливают бульон. Такой бэлеш называют "шурпалы бэлеш" (бэлеш с бульоном).
