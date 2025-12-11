0
1 час
Культура

В Башкирии ансамбль имени Гаскарова получил иск на 20 млн рублей за нарушение авторских прав

Ансамбль имени Файзи Гаскарова получил иск на 20 миллионов рублей. Наследник композитора заявил о многолетнем нарушении авторских прав.
дверь с табличкой судья
©Ньюс-Баш

Кировский районный суд Уфы начал рассмотрение гражданского дела. Ответчиком выступает Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Истец требует взыскать с организации крупную сумму, сообщает Башинформ.

Заявление подал сын башкирского композитора Рифа Муратшина. Он обладает исключительными правами на музыкальные произведения отца. Спор касается использования музыки в период с 2016 по 2024 год.

Истец указывает на отсутствие лицензионных договоров. Ансамбль исполнял танцы под музыку композитора на концертах. Видеозаписи выступлений также публиковались в социальных сетях.

Наследник требует компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Также он просит суд запретить использование произведений. Дополнительно заявлено требование об удалении спорного контента из интернета.

Ранее в коллективе уже происходили инциденты с нарушением закона. В 2021 году сотрудники полиции задержали артиста балета ансамбля. У него были обнаружены наркотические вещества.

Судебные разбирательства коснулись и других деятелей культуры региона. На днях суд вынес решение по компании народного артиста Башкирии. Фирму обязали выплатить 15,2 миллиона рублей за порчу земель в Учалинском районе.

Похожие записи
0
10.12.2025
Криминал

ФАС запретила фирме из Нефтекамска продавать бумагу «Нежная толстушка»

два рулона туалетной бумаги
Управление ФАС по Татарстану обязало компанию «Да Юань» прекратить продажу туалетной бумаги «Нежная толстушка» из-за сходства с товаром конкурентов.
0
10.12.2025
Криминал

Компанию народного артиста Башкирии оштрафовали на 15,2 млн рублей за испорченную землю при поиске золота

вильдан яруллин
Финансовые требования Россельхознадзора были в полном объеме удовлетворены Арбитражным судом республики. С организации «Иремельбашресурс» постановлено взыскать 15,2 миллиона рублей в качестве компенсации за экологический вред.
0
08.12.2025
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

похищение девушки
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
0
05.12.2025
Криминал

Защита Алана Марзаева намерена обжаловать приговор суда по делу о взятке

Алан Марзаев
Адвокат бывшего и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева направил апелляцию в Верховный суд республики. Осужденный отрицает вину и намерен добиваться оправдания.
0
03.12.2025
Новости

Суд в Уфе приостановил работу центра детского питания на 30 суток

питание в школе
Калининский районный суд Уфы приостановил деятельность МАУ «Центр детского и диетического питания» на 30 суток из-за нарушений санитарных норм.
0
29.11.2025
Криминал

В Уфе 19-летнего жителя осудили на 8 лет за разбой на 15 млн рублей

подсудимый в зале суда
Молодой уфимец инсценировал продажу иномарки, чтобы ограбить покупателей из Санкт-Петербурга. Добычей стали 15 млн рублей, которые он потратил на Audi и отдых.
0
27.11.2025
Криминал

Оренбургский монстр, убивший несколько женщин в Башкирии пытается обжаловать приговор

нож в крови
История серийного убийцы Яхии Мурсалимова, который в 90-х расправился с 13 женщинами в Оренбуржье и Башкирии, а теперь пытается обжаловать свой приговор.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.