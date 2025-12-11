В Башкирии ансамбль имени Гаскарова получил иск на 20 млн рублей за нарушение авторских прав

Ансамбль имени Файзи Гаскарова получил иск на 20 миллионов рублей. Наследник композитора заявил о многолетнем нарушении авторских прав.

Кировский районный суд Уфы начал рассмотрение гражданского дела. Ответчиком выступает Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Истец требует взыскать с организации крупную сумму, сообщает Башинформ.

Заявление подал сын башкирского композитора Рифа Муратшина. Он обладает исключительными правами на музыкальные произведения отца. Спор касается использования музыки в период с 2016 по 2024 год.

Истец указывает на отсутствие лицензионных договоров. Ансамбль исполнял танцы под музыку композитора на концертах. Видеозаписи выступлений также публиковались в социальных сетях.

Наследник требует компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Также он просит суд запретить использование произведений. Дополнительно заявлено требование об удалении спорного контента из интернета.

Ранее в коллективе уже происходили инциденты с нарушением закона. В 2021 году сотрудники полиции задержали артиста балета ансамбля. У него были обнаружены наркотические вещества.

Судебные разбирательства коснулись и других деятелей культуры региона. На днях суд вынес решение по компании народного артиста Башкирии. Фирму обязали выплатить 15,2 миллиона рублей за порчу земель в Учалинском районе.