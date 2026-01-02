0
Ушел Маэстро: в Башкирии скончался легендарный дирижер Владимир Турченко

1 января умер заслуженный работник культуры России и Башкортостана. Владимир Турченко работал в Салавате, Кумертау и Стерлитамаке.
Владимир Турченко
©Олег Астахов / Telegram

Министерство культуры республики проинформировало о кончине Владимира Турченко. Дирижер и преподаватель ушел из жизни 1 января 2026 года.

Музыканту было 79 лет. До 80-летнего юбилея он не дожил короткий срок. Причина смерти в официальном сообщении не уточняется.

Профессиональная карьера Владимира Ивановича началась в 1971 году. Первым местом работы стало Салаватское музыкальное училище, где он занимался подготовкой студентов.

Значительная часть трудовой биографии связана с городом Кумертау. Здесь Турченко руководил оркестром народных инструментов и ансамблем «Каламбур» в детской музыкальной школе, коллективы выступали на международных мероприятиях.

В 2000-х годах дирижер продолжил деятельность в Стерлитамаке. В местном театрально-концертном объединении он возглавлял оркестр русских народных инструментов около 20 лет. Репертуар коллектива включал более 160 произведений.

За многолетний труд Турченко был удостоен почетных званий. Он являлся заслуженным работником культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан, получал гранты главы региона.

