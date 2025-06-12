Уфу короновали на мировой ремесленной арене

Международный совет оценил местных умельцев, работающих с деревом и камнем

Уфа теперь официально на мировой карте крафта. О новом статусе столицы Башкирии рассказал глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Город получил звание мировой ремесленной столицы. Особо отметили местных творцов за художественную роспись и искусную обработку дерева и камня. Такого признания добились благодаря уникальным техникам.

Подобной чести до этого не удостаивался ни один город в стране. Башкирия оказалась настоящим пионером в этом деле, задав планку для остальных.

Престижный титул присвоил Всемирный ремесленный совет AISBL. Торжественная церемония вручения прошла в рамках профильной выставки «Этно-город».

Почему статус «Всемирного ремесленного города» важен для развития туризма в Уфе

Этот статус — не просто диплом на стенку в мэрии, а мощный магнит для туристов. Теперь город официально стал точкой притяжения для ценителей аутентичной культуры со всего мира.

Всё просто: новый титул работает как гигантская неоновая вывеска для ремесленного туризма. Это отдельное направление, где люди целенаправленно едут смотреть на уникальные традиции и скупать изделия ручной работы. Такие гости обычно не скупятся, оставляя свои кровные в местных гостиницах, кафе и сувенирных лавках.

Чтобы не быть голословными, есть живой пример. В узбекском Коканде после получения аналогичного статуса турпоток за пять лет вырос в пять раз. Город получил не только толпы туристов, но и стимул для строительства новых отелей и ресторанов.

Такой наплыв гостей — это прямой вызов и одновременно подарок для городской инфраструктуры. Чтобы принять всех желающих, придётся активно развивать сервис, строить гостиницы и улучшать общественные пространства. Это тот самый апгрейд, который заметят и сами уфимцы, интересующиеся развитием города.

Кроме того, это мощнейший пиар. Эксперты из Италии и ЮАР, которые оценивали заявку, признались, что до этого даже не слышали об Уфе. Теперь о столице Башкирии и её мастерах узнают на международном уровне, что укрепит культурные и деловые связи.

Для самих ремесленников статус открывает новые горизонты. Это шанс выйти на международные рынки, участвовать в выставках и обмениваться опытом с коллегами из других стран. А для города это означает создание новых рабочих мест и поддержку малого бизнеса.