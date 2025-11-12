Уфимцам покажут историю ислама через светящийся куб

Возле Хакимовской мечети в Уфе установили необычный объект — цифровой куб. Теперь историю ислама и города будут транслировать прямо на улице в сквере «Семейный».

В уфимском сквере «Семейный» появился новый технологичный арт-объект. Рядом с исторической Хакимовской мечетью смонтировали LED-экран в форме четырёхгранного куба. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Хай-тек у мечети

Этот футуристичный гаджет — часть проекта по благоустройству прилегающей территории. Каждая из его граней будет круглосуточно транслировать информацию, посвящённую развитию ислама и ключевым моментам из истории Уфы. Помимо куба, в сквере также установили изящную ротонду.

Идея в том, чтобы соединить прошлое и настоящее, создав точку притяжения для горожан и туристов. Теперь можно будет не только полюбоваться архитектурой мечети, но и в современном формате узнать больше о духовном наследии региона. На установку ротонды и информационного куба, согласно опубликованным данным, было выделено около 3,4 миллиона рублей.

Столетняя история

Сама Хакимовская мечеть, официально именуемая Четвёртой соборной, была построена в 1907–1908 годах. Финансировал проект известный татарский купец Абдуллатиф Хакимов, в честь которого храм и получил своё народное название. Особенностью мечети стали два минарета, что было редкостью для Уфимской губернии того времени. Рядом с мечетью также возвели медресе на 300 учащихся.

Судьба здания после революции оказалась трагичной. В 1930 году мечеть была закрыта постановлением БашЦИКа, минареты снесли, а внутреннее убранство уничтожили. В разные годы в её стенах располагались курсы, швейная фабрика и даже комендатура с тюрьмой. Позже, в 40-х, территорию передали «Башкирэнерго» под трансформаторную подстанцию.

Возрождение святыни

Возвращение здания верующим состоялось только в начале 90-х годов. Процесс восстановления начался в 2002 году, но шёл очень медленно. Масштабная и сложная реставрация, вернувшая мечети её исторический облик, завершилась лишь в начале 2025 года, почти через сто лет после её закрытия.