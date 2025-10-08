Уфимские маэстро вошли в главный культурный совет страны

Владимир Спиваков и Ильдар Абдразаков получили посты в президентском совете по культуре. Теперь уроженцы Башкирии будут напрямую влиять на культурную повестку всей России.

Дирижер Владимир Спиваков и оперный певец Ильдар Абдразаков вошли в новый состав Совета при президенте по культуре и искусству. Соответствующий указ Владимир Путин подписал накануне. Теперь уроженцы Башкортостана будут напрямую участвовать в формировании государственной культурной политики России, пишет «Российская газета«.

Совет займется ключевыми вопросами в сфере культуры и будет взаимодействовать с творческими объединениями и деятелями искусства. Всего в него вошли 56 человек. Председателем совета является президент, его заместителем назначен гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, а секретарем — Владимир Мединский.

Вместе с представителями Башкортостана в состав вошли дирижер Валерий Гергиев, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов, а также ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.

Владимир Спиваков — народный артист СССР и Башкортостана, он руководит Московским международным Домом музыки. Ильдар Абдразаков носит звания народного артиста Башкортостана и заслуженного артиста РФ, является художественным руководителем Севастопольского театра оперы и балета. Ранее он был доверенным лицом президента и участвовал в отборе песен для школьной программы.

Этим же президентским указом учреждена новая премия в области культуры за произведения и проекты, созданные для детей и юношества.