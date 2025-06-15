Уфимская группа AY YOLA раскрыли тайный смысл нового хита Yola

Башкирский коллектив AY YOLA приоткрыл завесу над глубинным посланием своей песни Yola, опубликовав развернутый разбор в соцсетях 14 июня. Музыканты в очередной раз подтвердили связь творчества с героическим сказанием «Урал-Батыр».

В составе проекта работают DJ Север (Руслан Шайхитдинов), его дочь-вокалистка Адель и основатель «АРГАМАК» Ринат Рамазанов. Их предыдущий сингл Homay взорвал интернет не только в России, но и в соседних республиках Средней Азии.

Артисты напомнили поклонникам о ключевом понятии эпоса — Йола, своеобразном моральном кодексе. Родители легендарных братьев Урал-Батыра и Шульгена передавали детям эти заветы о понятиях света и тьмы, добра и зла. Строчка «Атам һүҙен тотамын, йоланы мин боҙмамын» стала лейтмотивом верности принципам.

Группа привела яркий пример из эпоса — противостояние героя с темным владыкой Катиллой. В царстве тирана процветали жестокость и несправедливость, но Урал-Батыр не склонился перед чужими законами. Фраза «Мин ят йола белмәйем, йоланан да ҡурҡмайым» отражает его непоколебимость.

Новый трек Yola воплощает именно эту философию стойкости, объяснили музыканты. Песня призывает хранить традиции, оставаться верным добру и сохранять внутренний стержень в любых обстоятельствах. Это не противостояние, а история о силе духа.