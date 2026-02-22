Уфа выделит 900 тысяч рублей на проведение игр КВН: контракт достался единственному участнику торгов

Администрация Уфы выделит 900 тысяч рублей на проведение игр Клуба весёлых и находчивых. Управление по молодёжной политике города уже заключило соответствующий контракт, следует из данных портала Ufa1.
Что входит в смету
Подрядчик должен обеспечить аренду зала, доставку звукового и светового оборудования. Из бюджета также оплатят работу приглашённых участников, ведущего и технической бригады. В смете отдельно указаны печать рекламной продукции, видеосъёмка всех выступлений и организация кофе-брейка для членов жюри.
Средства распределили на три турнирных этапа. Стартовые игры пройдут весной, четвертьфиналы запланированы на летний период, а полуфинальные встречи состоятся во второй половине года.
Кто получил контракт
Контракт получила компания «РБ Продакшн», которой руководит директор системы башкирских лиг КВН Тимур Шайхутдинов. Фирма стала единственным участником аукциона и предложила свои услуги по начальной цене. По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль организации за 2024 год составила 16 миллионов рублей. Компания работает с 2016 года.
Компания Шайхутдинова — постоянный участник муниципальных закупок. За время существования она подписала 46 государственных контрактов на общую сумму 25 миллионов рублей. Основной профиль — организация городских праздников и игр КВН.
Скандалы вокруг башкирского КВН
Региональное движение КВН неоднократно попадало в центре внимания СМИ. В одном из выступлений местные кавээнщики сравнили внешность башкир с последствиями похмелья. А в начале 2024 года юниорская команда «Барыбер» показала на сцене плитку шоколада с изображением главы Башкортостана, назвав её армянской. Школьников временно отстранили от участия в играх.