Уфа выделит 900 тысяч рублей на проведение игр КВН: контракт достался единственному участнику торгов

Администрация Уфы направит почти миллион рублей из городского бюджета на организацию турниров КВН. Контракт без конкуренции получила компания директора башкирских лиг клуба.
Администрация Уфы выделит 900 тысяч рублей на проведение игр Клуба весёлых и находчивых. Управление по молодёжной политике города уже заключило соответствующий контракт, следует из данных портала Ufa1.

Что входит в смету

Подрядчик должен обеспечить аренду зала, доставку звукового и светового оборудования. Из бюджета также оплатят работу приглашённых участников, ведущего и технической бригады. В смете отдельно указаны печать рекламной продукции, видеосъёмка всех выступлений и организация кофе-брейка для членов жюри.

Средства распределили на три турнирных этапа. Стартовые игры пройдут весной, четвертьфиналы запланированы на летний период, а полуфинальные встречи состоятся во второй половине года.

Кто получил контракт

Контракт получила компания «РБ Продакшн», которой руководит директор системы башкирских лиг КВН Тимур Шайхутдинов. Фирма стала единственным участником аукциона и предложила свои услуги по начальной цене. По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль организации за 2024 год составила 16 миллионов рублей. Компания работает с 2016 года.

Компания Шайхутдинова — постоянный участник муниципальных закупок. За время существования она подписала 46 государственных контрактов на общую сумму 25 миллионов рублей. Основной профиль — организация городских праздников и игр КВН.

Скандалы вокруг башкирского КВН

Региональное движение КВН неоднократно попадало в центре внимания СМИ. В одном из выступлений местные кавээнщики сравнили внешность башкир с последствиями похмелья. А в начале 2024 года юниорская команда «Барыбер» показала на сцене плитку шоколада с изображением главы Башкортостана, назвав её армянской. Школьников временно отстранили от участия в играх.

