Уфа прощается с маэстро-бунтарём Рустэмом Сулеймановым

В Уфе прошла церемония прощания с дирижёром Рустэмом Сулеймановым. Сотни людей пришли в Театр оперы и балета, чтобы проводить в последний путь талантливого и неудобного музыканта
Сотни людей сегодня пришли в уфимский Театр оперы и балета, чтобы отдать дань памяти маэстро Рустэму Сулейманову. Как сообщают городские порталы, прощание с известным скрипачом и дирижёром стало финальным аккордом в его трагической и яркой судьбе.
Гражданская панихида состоялась в месте, где он когда-то работал главным дирижёром. Попрощаться с музыкантом пришли его коллеги, друзья и простые горожане, для которых он так много сделал. Его жизнь оборвалась внезапно в Ялте, по предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба. Ему было всего 47 лет.
Сулейманов был не просто музыкантом, а настоящим явлением в культурной жизни Башкирии. Его карьера напоминала бурную симфонию, полную резких переходов от триумфа до изгнания. Именно он придумал и запустил легендарную «Симфоническую ночь», ставшую визиткой Уфы.
Но запомнился он не только этим. Многие вспоминают его как бунтаря, который не боялся идти против системы. Его перформанс-голодовка, когда он семь дней играл на скрипке без еды, стал громким заявлением в защиту национальной музыки, которую, по его мнению, губили чиновники.
Судьба до последнего испытывала его на прочность. В марте 2024-го он был в «Крокусе» во время теракта и чудом спасся. А за последние полтора года, по словам близких, он пережил смерть родителей и гибель брата на СВО.
Эта череда трагедий, как считают многие его коллеги и друзья, не могла не сказаться на его здоровье. В культурной среде Башкирии открыто говорят, что в его раннем уходе виноваты и чиновники, которые фактически выдавили талантливого музыканта из республики.
- Почему его голодовку называют перформансом и каковы были её детали?
Акция, которую сам Рустэм Сулейманов называл перформансом «Тирмэ», прошла в октябре 2019 года и была посвящена 100-летию образования Башкирской автономии. Музыкант провёл семь дней в специально установленном стеклянном кубе в уфимском «Арт-квадрате», полностью отказавшись от еды и воды. Всё это время он исполнял на скрипке башкирскую народную музыку, чтобы привлечь внимание к необходимости её сохранения. За его состоянием следили врачи; за неделю он похудел на 11 кг. Не обошлось и без курьёзов: к музыканту приезжала полиция, чтобы составить протокол, в котором его профессию записали с ошибкой — «дережор».
- Где именно он работал после того, как покинул Башкирию?
После отъезда из Уфы его карьера не остановилась. Рустэм Сулейманов работал в симфоническом оркестре в Анкаре (Турция), а позже вернулся в Санкт-Петербург, город своей юности, где трудился скрипачом в оркестре. Он продолжал активно гастролировать и сотрудничать с разными коллективами. Одним из знаковых событий стало его выступление в составе оркестра на инаугурации президента Турции в 2023 году.
- Расскажите подробнее, как ему удалось спастись во время теракта в «Крокус Сити Холле»?
В тот трагический вечер Рустэм Сулейманов находился на сцене за кулисами. Он был в составе оркестра, который должен был аккомпанировать рок-группе «Пикник». По словам самого музыканта, им повезло, что концерт по традиции начинался с небольшой задержкой, и в момент нападения занавес был ещё закрыт. Услышав выстрелы, дирижёр Михаил Голиков быстро среагировал и дал команду на эвакуацию, благодаря чему музыканты смогли оперативно покинуть сцену и спастись.
- Кем были его родители?
Рустэм Сулейманов родился в Стерлитамаке в семье музыкантов. Его отец — известный оперный певец Салих Сулейманов, который ушёл из жизни в апреле 2024 года, незадолго до смерти самого Рустэма.
- Какими официальными званиями он был отмечен и где будет похоронен?
За свой вклад в искусство Рустэм Сулейманов был удостоен Государственной молодёжной премии Республики Башкортостан имени Шайхзады Бабича. Согласно решению, все расходы на организацию прощания и похорон взяло на себя Министерство культуры республики. Музыканта похоронят на его малой родине — в Баймакском районе Башкирии, откуда родом его мать.