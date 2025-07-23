В Уфе прошла церемония прощания с дирижёром Рустэмом Сулеймановым. Сотни людей пришли в Театр оперы и балета, чтобы проводить в последний путь талантливого и неудобного музыканта

Сотни людей сегодня пришли в уфимский Театр оперы и балета, чтобы отдать дань памяти маэстро Рустэму Сулейманову. Как сообщают городские порталы, прощание с известным скрипачом и дирижёром стало финальным аккордом в его трагической и яркой судьбе.

Гражданская панихида состоялась в месте, где он когда-то работал главным дирижёром. Попрощаться с музыкантом пришли его коллеги, друзья и простые горожане, для которых он так много сделал. Его жизнь оборвалась внезапно в Ялте, по предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба. Ему было всего 47 лет.

Сулейманов был не просто музыкантом, а настоящим явлением в культурной жизни Башкирии. Его карьера напоминала бурную симфонию, полную резких переходов от триумфа до изгнания. Именно он придумал и запустил легендарную «Симфоническую ночь», ставшую визиткой Уфы.

Но запомнился он не только этим. Многие вспоминают его как бунтаря, который не боялся идти против системы. Его перформанс-голодовка, когда он семь дней играл на скрипке без еды, стал громким заявлением в защиту национальной музыки, которую, по его мнению, губили чиновники.

Судьба до последнего испытывала его на прочность. В марте 2024-го он был в «Крокусе» во время теракта и чудом спасся. А за последние полтора года, по словам близких, он пережил смерть родителей и гибель брата на СВО.

Эта череда трагедий, как считают многие его коллеги и друзья, не могла не сказаться на его здоровье. В культурной среде Башкирии открыто говорят, что в его раннем уходе виноваты и чиновники, которые фактически выдавили талантливого музыканта из республики.