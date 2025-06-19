Уфа готовится к финалу «Татар Кызы»: шесть красавиц поборются за корону

В Уфе состоится финал межрегионального этапа конкурса красоты и таланта «Татар Кызы» в Уфе. Мероприятие назначено на 24 июня в коворкинг-зале «Люди» на улице Генерала Горбатова.
За главный титул поборются шесть тщательно отобранных претенденток. Победительница получит право представлять Башкортостан на основном этапе конкурса в столице Татарстана.
Участницам предстоит пройти четыре испытания. Первое — демонстрация заранее подготовленной видеовизитки перед жюри. Творческий номер позволит девушкам проявить таланты в пении, танцах или других видах искусства, связанных с татарской культурой.
Интеллектуальный конкурс потребует от конкурсанток подготовить краткое выступление на одну из предложенных тем. Среди них — татары Башкортостана, национальная литература, традиционные костюмы и история народа. Завершающий кулинарный этап пройдет в татарском ресторане Zaman, где участницы продемонстрируют знание национальной кухни.
Организаторами выступают татарская молодежная организация «Татарча фатирник | Аулак өй», Всемирный конгресс татар и его представительство в Башкортостане. К участию допускаются незамужние девушки от 18 до 27 лет с отличным знанием татарского языка.
Конкурс направлен на возрождение и сохранение национальной культуры, передачу духовного наследия молодым поколениям. По данным организаторов, в 2025 году региональные этапы «Татар Кызы» проходят в 22 субъектах России и двух зарубежных странах. В прошлом году корону завоевала Алсу Байгильдина из Оренбургской области, получившая вместе с титулом ключи от автомобиля.