Уфа готовится к финалу «Татар Кызы»: шесть красавиц поборются за корону

В Уфе состоится финал межрегионального этапа конкурса красоты и таланта «Татар Кызы» в Уфе. Мероприятие назначено на 24 июня в коворкинг-зале «Люди» на улице Генерала Горбатова.

За главный титул поборются шесть тщательно отобранных претенденток. Победительница получит право представлять Башкортостан на основном этапе конкурса в столице Татарстана.

Участницам предстоит пройти четыре испытания. Первое — демонстрация заранее подготовленной видеовизитки перед жюри. Творческий номер позволит девушкам проявить таланты в пении, танцах или других видах искусства, связанных с татарской культурой.

Интеллектуальный конкурс потребует от конкурсанток подготовить краткое выступление на одну из предложенных тем. Среди них — татары Башкортостана, национальная литература, традиционные костюмы и история народа. Завершающий кулинарный этап пройдет в татарском ресторане Zaman, где участницы продемонстрируют знание национальной кухни.

Организаторами выступают татарская молодежная организация «Татарча фатирник | Аулак өй», Всемирный конгресс татар и его представительство в Башкортостане. К участию допускаются незамужние девушки от 18 до 27 лет с отличным знанием татарского языка.