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Уфа готовится к финалу «Татар Кызы»: шесть красавиц поборются за корону

©Представительство ВКТ в РБ

В Уфе состоится финал межрегионального этапа конкурса красоты и таланта «Татар Кызы» в Уфе. Мероприятие назначено на 24 июня в коворкинг-зале «Люди» на улице Генерала Горбатова.

За главный титул поборются шесть тщательно отобранных претенденток. Победительница получит право представлять Башкортостан на основном этапе конкурса в столице Татарстана.

Участницам предстоит пройти четыре испытания. Первое — демонстрация заранее подготовленной видеовизитки перед жюри. Творческий номер позволит девушкам проявить таланты в пении, танцах или других видах искусства, связанных с татарской культурой.

Интеллектуальный конкурс потребует от конкурсанток подготовить краткое выступление на одну из предложенных тем. Среди них — татары Башкортостана, национальная литература, традиционные костюмы и история народа. Завершающий кулинарный этап пройдет в татарском ресторане Zaman, где участницы продемонстрируют знание национальной кухни.

Организаторами выступают татарская молодежная организация «Татарча фатирник | Аулак өй», Всемирный конгресс татар и его представительство в Башкортостане. К участию допускаются незамужние девушки от 18 до 27 лет с отличным знанием татарского языка.

Конкурс направлен на возрождение и сохранение национальной культуры, передачу духовного наследия молодым поколениям. По данным организаторов, в 2025 году региональные этапы «Татар Кызы» проходят в 22 субъектах России и двух зарубежных странах. В прошлом году корону завоевала Алсу Байгильдина из Оренбургской области, получившая вместе с титулом ключи от автомобиля.

конкурс красоты Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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