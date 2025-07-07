Ученые показали лицо первого имама Башкирии

Уфимский антрополог Алексей Нечвалода восстановил облик Хусейн-бека — первого имама на территории Башкирии, жившего в XIV веке ©Евразийский музей кочевых цивилизаций
В Башкирии произошло событие, которое буквально позволило заглянуть в прошлое на семь веков назад. Ученый-антрополог Алексей Нечвалода представил научную реконструкцию лица Хаджи Хусейн-бека — первого исламского духовного лидера (имама) на землях современного Башкортостана.
Кто такой Хусейн-бек?
Хусейн-бек — знаковая и полулегендарная фигура в истории региона. Считается, что он был миссионером из Туркестана, которого в начале XIV века отправили для распространения ислама среди башкирских племён. Он носил титул духовного судьи (кади) и, согласно преданию, был настолько успешен в своих проповедях, что заслужил право называться первым имамом башкир. После смерти в 1339 или 1366 году он был признан святым, а его мавзолей в Чишминском районе стал местом паломничества.
Как удалось восстановить лицо?
Останки имама были извлечены из его гробницы археологами ещё в 1985 году для научных исследований. Все эти годы они хранились в Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН, и лишь в 2016 году их перезахоронили обратно в мавзолей. Перед этим единственный в Башкирии антрополог-реконструктор Алексей Нечвалода успел сделать точную копию черепа, по которой и велась работа.
Метод пластической реконструкции, основанный на научных данных о зависимости черт лица от рельефа черепа, позволил с высокой точностью воссоздать облик исторической личности. Скульптурный портрет Хусейн-бека теперь хранится в Национальном музее Республики Башкортостан.
Что ещё учёные узнали об имаме?
Исследование останков раскрыло немало любопытных деталей:
- Внешность: Хусейн-бек был невысокого роста, около 160 см, с характерным для выходцев из Средней Азии южносибирским антропологическим типом, который сегодня широко представлен у казахов и киргизов.
- Возраст: вопреки образу мудрого старца, имам умер довольно молодым — в возрасте от 25 до 30 лет.
- Окружение: в мавзолее были найдены останки ещё восьми человек, в том числе шести детей и молодой женщины, предположительно, его супруги. Интересно, что она принадлежала к центральноазиатскому монголоидному типу.
- Социальный статус: на костях имама не обнаружено следов тяжелого физического труда, что указывает на его принадлежность к элите того времени.
Почему для реконструкции ждали почти 40 лет, если останки нашли еще в 1985 году?
Это стандартная научная практика. После раскопок 1985 года останки Хусейн-бека и других людей из мавзолея были переданы ученым для всестороннего изучения. Все эти годы они хранились в фондах Института истории, языка и литературы в Уфе. За это время проводились антропологические исследования, определялся возраст, пол, расовый тип и возможные родственные связи. Сама реконструкция — это финальный, очень кропотливый этап, требующий не только уникальных навыков, но и полной уверенности в исходных данных. Только в 2016 году, перед тем как перезахоронить останки, антрополог Алексей Нечвалода сделал точную копию черепа, которая и стала основой для скульптурного портрета.
Насколько можно доверять этому портрету? Это точная копия или просто фантазия художника?
Это не фантазия, а научная работа, выполненная по методу всемирно известного советского антрополога Михаила Герасимова. Этот метод основан на строгих закономерностях между строением черепа и чертами лица. Ученый лепит мышцы и кожные покровы, опираясь на рельеф костей, и использует специальные таблицы толщины мягких тканей для разных участков головы. Алексей Нечвалода, выполнивший реконструкцию, является одним из немногих специалистов в России, владеющих этой методикой. По его словам, в антропологической реконструкции неуместны художественные приемы, лицо должно быть спокойным, без эмоций. Поэтому полученный облик — это максимально объективное научное воссоздание внешности, а не художественный вымысел.
Кто все те люди, что были похоронены рядом с имамом? Его семья?
Это одна из главных загадок мавзолея. Всего археологи обнаружили девять захоронений: самого Хусейн-бека, еще одного взрослого мужчины, женщины и шести детей. Исследования показали, что женщина 20-25 лет, похороненная рядом с имамом, принадлежала к центральноазиатскому монголоидному типу (близкому к бурятам и тувинцам), в то время как сам Хусейн-бек имел смешанный южносибирский тип внешности. Анализ останков одного из детей (мальчика 5-6 лет) позволил предположить, что он был их общим ребенком. Это дает основания считать усыпальницу семейно-родовой. Ученые предполагают, что все они могли умереть примерно в одно время, возможно, из-за эпидемии.
В истории говорится, что мавзолей построил Тамерлан. Зачем великому завоевателю понадобилось возводить гробницу для башкирского имама?
Согласно самой распространенной легенде, великий полководец Тамерлан (Тимур), преследуя хана Золотой Орды Тохтамыша, зимовал на территории современной Башкирии в 1393–1394 годах. Узнав, что здесь покоится почитаемый мусульманский святой, который, к тому же, был его земляком из Туркестана, Тамерлан решил отдать ему дань уважения. Он приказал воздвигнуть над могилой величественный мавзолей и даже доставил на 12 волах резную надгробную плиту, изготовленную на родине имама. Таким образом, местная святыня оказалась связана с именем одной из ключевых фигур мировой истории.
Что случилось с мавзолеем, построенным Тамерланом? Тот, что мы видим сейчас, — это он и есть?
Нет, оригинальное строение XIV века до наших дней не дошло. К XVIII веку оно было практически полностью разрушено. То, что туристы и паломники видят сегодня, — это результат реставрации, а точнее, практически постройки заново. Решение о восстановлении святыни было принято уфимским муфтием в 1911 году. Работы велись на старом фундаменте, но первоначальный облик памятника был существенно изменен. Тем не менее, мавзолей сохранил свой статус объекта культурного наследия федерального значения и остается одной из главных мусульманских святынь России.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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