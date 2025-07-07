Ученые показали лицо первого имама Башкирии

Уфимский антрополог Алексей Нечвалода восстановил облик Хусейн-бека — первого имама на территории Башкирии, жившего в XIV веке

В Башкирии произошло событие, которое буквально позволило заглянуть в прошлое на семь веков назад. Ученый-антрополог Алексей Нечвалода представил научную реконструкцию лица Хаджи Хусейн-бека — первого исламского духовного лидера (имама) на землях современного Башкортостана.

Кто такой Хусейн-бек?

Хусейн-бек — знаковая и полулегендарная фигура в истории региона. Считается, что он был миссионером из Туркестана, которого в начале XIV века отправили для распространения ислама среди башкирских племён. Он носил титул духовного судьи (кади) и, согласно преданию, был настолько успешен в своих проповедях, что заслужил право называться первым имамом башкир. После смерти в 1339 или 1366 году он был признан святым, а его мавзолей в Чишминском районе стал местом паломничества.

Как удалось восстановить лицо?

Останки имама были извлечены из его гробницы археологами ещё в 1985 году для научных исследований. Все эти годы они хранились в Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН, и лишь в 2016 году их перезахоронили обратно в мавзолей. Перед этим единственный в Башкирии антрополог-реконструктор Алексей Нечвалода успел сделать точную копию черепа, по которой и велась работа.

Метод пластической реконструкции, основанный на научных данных о зависимости черт лица от рельефа черепа, позволил с высокой точностью воссоздать облик исторической личности. Скульптурный портрет Хусейн-бека теперь хранится в Национальном музее Республики Башкортостан.

Что ещё учёные узнали об имаме?

Исследование останков раскрыло немало любопытных деталей:

Внешность : Хусейн-бек был невысокого роста, около 160 см, с характерным для выходцев из Средней Азии южносибирским антропологическим типом, который сегодня широко представлен у казахов и киргизов.

: Хусейн-бек был невысокого роста, около 160 см, с характерным для выходцев из Средней Азии южносибирским антропологическим типом, который сегодня широко представлен у казахов и киргизов. Возраст : вопреки образу мудрого старца, имам умер довольно молодым — в возрасте от 25 до 30 лет.

: вопреки образу мудрого старца, имам умер довольно молодым — в возрасте от 25 до 30 лет. Окружение : в мавзолее были найдены останки ещё восьми человек, в том числе шести детей и молодой женщины, предположительно, его супруги. Интересно, что она принадлежала к центральноазиатскому монголоидному типу.

: в мавзолее были найдены останки ещё восьми человек, в том числе шести детей и молодой женщины, предположительно, его супруги. Интересно, что она принадлежала к центральноазиатскому монголоидному типу. Социальный статус: на костях имама не обнаружено следов тяжелого физического труда, что указывает на его принадлежность к элите того времени.