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Ученые показали лицо первого имама Башкирии

Уфимский антрополог Алексей Нечвалода восстановил облик Хусейн-бека — первого имама на территории Башкирии, жившего в XIV веке
реконструкция облика хусейн бека
©Евразийский музей кочевых цивилизаций

В Башкирии произошло событие, которое буквально позволило заглянуть в прошлое на семь веков назад. Ученый-антрополог Алексей Нечвалода представил научную реконструкцию лица Хаджи Хусейн-бека — первого исламского духовного лидера (имама) на землях современного Башкортостана.

Кто такой Хусейн-бек?

Хусейн-бек — знаковая и полулегендарная фигура в истории региона. Считается, что он был миссионером из Туркестана, которого в начале XIV века отправили для распространения ислама среди башкирских племён. Он носил титул духовного судьи (кади) и, согласно преданию, был настолько успешен в своих проповедях, что заслужил право называться первым имамом башкир. После смерти в 1339 или 1366 году он был признан святым, а его мавзолей в Чишминском районе стал местом паломничества.

Как удалось восстановить лицо?

Останки имама были извлечены из его гробницы археологами ещё в 1985 году для научных исследований. Все эти годы они хранились в Институте истории, языка и литературы УФИЦ РАН, и лишь в 2016 году их перезахоронили обратно в мавзолей. Перед этим единственный в Башкирии антрополог-реконструктор Алексей Нечвалода успел сделать точную копию черепа, по которой и велась работа.

Метод пластической реконструкции, основанный на научных данных о зависимости черт лица от рельефа черепа, позволил с высокой точностью воссоздать облик исторической личности. Скульптурный портрет Хусейн-бека теперь хранится в Национальном музее Республики Башкортостан.

Что ещё учёные узнали об имаме?

Исследование останков раскрыло немало любопытных деталей:

  • Внешность: Хусейн-бек был невысокого роста, около 160 см, с характерным для выходцев из Средней Азии южносибирским антропологическим типом, который сегодня широко представлен у казахов и киргизов.
  • Возраст: вопреки образу мудрого старца, имам умер довольно молодым — в возрасте от 25 до 30 лет.
  • Окружение: в мавзолее были найдены останки ещё восьми человек, в том числе шести детей и молодой женщины, предположительно, его супруги. Интересно, что она принадлежала к центральноазиатскому монголоидному типу.
  • Социальный статус: на костях имама не обнаружено следов тяжелого физического труда, что указывает на его принадлежность к элите того времени.
Вопросы автору:
Почему для реконструкции ждали почти 40 лет, если останки нашли еще в 1985 году?
Ньюс-Баш
Это стандартная научная практика. После раскопок 1985 года останки Хусейн-бека и других людей из мавзолея были переданы ученым для всестороннего изучения. Все эти годы они хранились в фондах Института истории, языка и литературы в Уфе. За это время проводились антропологические исследования, определялся возраст, пол, расовый тип и возможные родственные связи. Сама реконструкция — это финальный, очень кропотливый этап, требующий не только уникальных навыков, но и полной уверенности в исходных данных. Только в 2016 году, перед тем как перезахоронить останки, антрополог Алексей Нечвалода сделал точную копию черепа, которая и стала основой для скульптурного портрета.
Насколько можно доверять этому портрету? Это точная копия или просто фантазия художника?
Ньюс-Баш
Это не фантазия, а научная работа, выполненная по методу всемирно известного советского антрополога Михаила Герасимова. Этот метод основан на строгих закономерностях между строением черепа и чертами лица. Ученый лепит мышцы и кожные покровы, опираясь на рельеф костей, и использует специальные таблицы толщины мягких тканей для разных участков головы. Алексей Нечвалода, выполнивший реконструкцию, является одним из немногих специалистов в России, владеющих этой методикой. По его словам, в антропологической реконструкции неуместны художественные приемы, лицо должно быть спокойным, без эмоций. Поэтому полученный облик — это максимально объективное научное воссоздание внешности, а не художественный вымысел.
Кто все те люди, что были похоронены рядом с имамом? Его семья?
Ньюс-Баш
Это одна из главных загадок мавзолея. Всего археологи обнаружили девять захоронений: самого Хусейн-бека, еще одного взрослого мужчины, женщины и шести детей. Исследования показали, что женщина 20-25 лет, похороненная рядом с имамом, принадлежала к центральноазиатскому монголоидному типу (близкому к бурятам и тувинцам), в то время как сам Хусейн-бек имел смешанный южносибирский тип внешности. Анализ останков одного из детей (мальчика 5-6 лет) позволил предположить, что он был их общим ребенком. Это дает основания считать усыпальницу семейно-родовой. Ученые предполагают, что все они могли умереть примерно в одно время, возможно, из-за эпидемии.
В истории говорится, что мавзолей построил Тамерлан. Зачем великому завоевателю понадобилось возводить гробницу для башкирского имама?
Ньюс-Баш
Согласно самой распространенной легенде, великий полководец Тамерлан (Тимур), преследуя хана Золотой Орды Тохтамыша, зимовал на территории современной Башкирии в 1393–1394 годах. Узнав, что здесь покоится почитаемый мусульманский святой, который, к тому же, был его земляком из Туркестана, Тамерлан решил отдать ему дань уважения. Он приказал воздвигнуть над могилой величественный мавзолей и даже доставил на 12 волах резную надгробную плиту, изготовленную на родине имама. Таким образом, местная святыня оказалась связана с именем одной из ключевых фигур мировой истории.
Что случилось с мавзолеем, построенным Тамерланом? Тот, что мы видим сейчас, — это он и есть?
Ньюс-Баш
Нет, оригинальное строение XIV века до наших дней не дошло. К XVIII веку оно было практически полностью разрушено. То, что туристы и паломники видят сегодня, — это результат реставрации, а точнее, практически постройки заново. Решение о восстановлении святыни было принято уфимским муфтием в 1911 году. Работы велись на старом фундаменте, но первоначальный облик памятника был существенно изменен. Тем не менее, мавзолей сохранил свой статус объекта культурного наследия федерального значения и остается одной из главных мусульманских святынь России.
археология ислам
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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