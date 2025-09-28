Тяжелая утрата в Башкирии: в Уфе скончалась легенда хоровой капеллы Ниля Байрамгулова

Культурный мир Башкирии понёс тяжёлую утрату. В Уфе после долгой борьбы с болезнью на 78-м году оборвалась жизнь Нили Байрамгуловой, народной артистки республики.
Почти пятьдесят лет её голос звучал в стенах Башкирской госфилармонии имени Хусаина Ахметова. Свою карьеру артистка строила в Государственной академической хоровой капелле, которая теперь носит имя Тагира Сайфуллина. Её преданность сцене была практически безграничной.
Путь к признанию начался для неё в деревне Новобайрамгулово Учалинского района. После учёбы в республиканской гимназии-интернате будущая звезда оттачивала мастерство в Уфимском училище искусств. Финальным аккордом её образования стал диплом хорового дирижёра, полученный в институте искусств.
Талант Нили Ильясовны был отмечен высокими званиями заслуженной и народной артистки Башкортостана. Но её наследие живёт не только в музыке. Вместе с супругом, художником Азаматом Хидиятовичем, она воспитала двух дочерей, которые стали яркими фигурами в мире кино и театра.
Айгуль и Алия Байрамгуловы пошли по творческим стопам родителей, добившись признания как художники. Сегодня их имена значатся в престижном каталоге «Художники кино России», а сами они являются членами Союза кинематографистов страны и республики.
Проститься с выдающейся артисткой можно будет в понедельник, 29 сентября. Церемония прощания начнётся в 11 часов утра в здании Башгосфилармонии, ставшей для неё вторым домом.