0
29 минут
Культура

Тяжелая утрата в Башкирии: в Уфе скончалась легенда хоровой капеллы Ниля Байрамгулова

В Уфе на 78-м году жизни скончалась народная артистка РБ Ниля Байрамгулова. Почти полвека она отдала хоровой капелле. Прощание пройдёт в филармонии.
ниля байрамгулова
©Башинформ

Культурный мир Башкирии понёс тяжёлую утрату. В Уфе после долгой борьбы с болезнью на 78-м году оборвалась жизнь Нили Байрамгуловой, народной артистки республики.

Почти пятьдесят лет её голос звучал в стенах Башкирской госфилармонии имени Хусаина Ахметова. Свою карьеру артистка строила в Государственной академической хоровой капелле, которая теперь носит имя Тагира Сайфуллина. Её преданность сцене была практически безграничной.

Путь к признанию начался для неё в деревне Новобайрамгулово Учалинского района. После учёбы в республиканской гимназии-интернате будущая звезда оттачивала мастерство в Уфимском училище искусств. Финальным аккордом её образования стал диплом хорового дирижёра, полученный в институте искусств.

Талант Нили Ильясовны был отмечен высокими званиями заслуженной и народной артистки Башкортостана. Но её наследие живёт не только в музыке. Вместе с супругом, художником Азаматом Хидиятовичем, она воспитала двух дочерей, которые стали яркими фигурами в мире кино и театра.

Айгуль и Алия Байрамгуловы пошли по творческим стопам родителей, добившись признания как художники. Сегодня их имена значатся в престижном каталоге «Художники кино России», а сами они являются членами Союза кинематографистов страны и республики.

Проститься с выдающейся артисткой можно будет в понедельник, 29 сентября. Церемония прощания начнётся в 11 часов утра в здании Башгосфилармонии, ставшей для неё вторым домом.

Похожие записи
0
27.09.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль дело о приставаниях нелегалов к детям в Уфе

мигранты задержанные полицией
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о домогательствах к 12-летним школьницам в Уфе. Полиция задержала двоих иностранцев с просроченными документами.
0
26.09.2025
Криминал

Дело о взятках в Госжилнадзоре Башкирии набирает обороты: в нём появился ещё один фигурант

дверь с табличкой судья
Директор уфимской попал под домашний арест. Его обвиняют в передаче 400 тысяч рублей инспектору Госжилнадзора Башкирии.
0
26.09.2025
Криминал

В Уфе задержали парней, которые домогались до несовершеннолетних

нашивка полиция
В Уфе задержали молодых людей, которые пытались навязать знакомство школьницам. Скандал разгорелся после публикации видео — в дело вмешалась полиция.
0
25.09.2025
Образование

В Уфе запустили кэшбэк за школьные обеды. Инструкция для родителей

школьное питание
В Башкирии родителям начнут возвращать деньги за питание детей в школах. Пока пилотный проект запустили только в Уфе. Рассказываем, как подключиться к системе и получать до 1% с каждой покупки в буфете.
0
25.09.2025
Дороги и транспорт

Заплатить за парковку в Уфе теперь можно даже при полном отсутствии связи. Как именно это сделать

зона платной парковки
Мобильный интернет стали чаще отключать в Уфе, а штрафы за парковку никто не отменял. Городская администрация рассказала о нескольких способах для оплаты без связи.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.