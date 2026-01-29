Суд в Уфе взыскал с ансамбля имени Гаскарова компенсацию за нарушение авторских прав

Кировский районный суд Уфы вынес решение по спору об авторских правах. Ансамбль имени Файзи Гаскарова обязан выплатить компенсацию сыну музыканта Рифа Муратшина.

Кировский районный суд Уфы взыскал с Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова компенсацию за незаконное использование музыки. Коллектив выплатит 486 тысяч рублей сыну композитора Рифа Муратшина и прекратит использовать спорные композиции. Об этом сообщает портал Уфа1.

Суть претензий

Истец Артур Муратшин, сын заслуженного артиста России Рифа Муратшина, обратился в суд из-за отсутствия лицензионных договоров. Ансамбль использовал музыку его отца в популярных хореографических номерах «Калинка», «Русь» и в танце «Дружба».

В суде выяснилось, что коллектив не только выступал под эти мелодии на концертах, но и публиковал видеозаписи выступлений в своих социальных сетях. Представители ансамбля не смогли предъявить документы, подтверждающие право на использование интеллектуальной собственности композитора.

Решение суда и деньги

Изначально наследник требовал от госучреждения 20 млн рублей. Он указывал на то, что нарушения происходили систематически — с 2016 по 2024 год. Судья удовлетворил иск частично и существенно снизил сумму.

Итоговая выплата складывается из трех частей: 300 тысяч рублей ансамбль заплатит за публичное исполнение музыки, 180 тысяч рублей — за размещение роликов в интернете, еще 6 тысяч рублей уйдет на покрытие госпошлины.

Решение суда также запрещает гаскаровцам использовать музыку Рифа Муратшина в будущем, пока они не заключат официальный договор с правообладателем. Видео с номерами под спорные треки уже удалены из аккаунтов ансамбля.

Справка

Издание News-Bash.ru сообщало о начале этого процесса в декабре 2025 года. Тогда сумма иска в 20 миллионов рублей создавала риск серьезных финансовых проблем для бюджетного учреждения.

Это второй громкий скандал с авторскими правами в регионе за последние полгода. В октябре 2025 года татарская студия «Барс-Рекордс» подала в суд на певца Элвина Грея (Радика Юльякшина). Студия требовала 2,75 млн рублей за нарушение прав на песню «Туган як».