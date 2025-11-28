0
Культура

Скончалась автор 700 песен: В Башкирии не стало композитора Розы Сахаутдиновой

Республика потеряла выдающегося композитора на 89-м году жизни. Она написала музыку к сотням произведений и работала с легендарными поэтами.
Роза Сахаутдинова
©Министерство культуры Башкирии / vk.com

Республиканский Минкульт сообщил о смерти народной артистки Башкортостана. Роза Сахаутдинова ушла из жизни в возрасте 88 лет. Печальное известие пришло накануне, культура региона понесла невосполнимую утрату.

Траурная церемония прощания с легендой прошла сегодня в стенах Башгосфилармонии. Проводить композитора в последний путь пришли с 11 утра. Похоронят знаменитость на родине её матери — в Чекмагушевском районе.

Творческий путь Сахаутдиновой был уникален: она начинала как студентка физмата, но любовь к искусству победила. Уроженка Душанбе, переехавшая в Чишмы, была автором около 700 музыкальных творений. Среди них — романсы на стихи Мустая Карима и Сергея Есенина.

Заслуги деятеля искусств отмечены на высочайшем уровне, включая орден Салавата Юлаева. Коллеги называют её наследие бесценным достоянием республики. Её мелодии звучат в спектаклях и радиопостановках по всей стране.

Осень 2025 года стала черной полосой для культурной элиты региона. Всего месяц назад, 16 октября, Уфа простилась с музыкантом и общественником Ринатом Баимовым. Он скоропостижно скончался на 60-м году жизни.

Череда трагедий началась еще раньше — в конце сентября не стало Олега Ханова. Народный артист России и Башкирии ушел из жизни 30 сентября. Символично, что именно Баимов тогда публично скорбил о друге, не подозревая о собственной скорой кончине.

Похожие записи
0
05.11.2025
Новости

Погасла «Утренняя звезда»: не стало телеведущего Юрия Николаева

юрий николаев
В Москве на 77-м году жизни скончался народный артист России Юрий Николаев. Легендарный телеведущий умер после продолжительной борьбы с болезнью, а последней каплей стала тяжёлая пневмония.
0
28.10.2025
Новости

«Самые вкусные торты были у нее»: в Башкирии умерла 47‑летняя кондитер Ирина Багаутдинова

Ирина Багаутдинова
В Иглинском районе простились с Ириной Багаутдиновой — основательницей «Дольчерина» и активной общественницей, чьи торты знала вся Башкирия.
1
21.10.2025
Новости

Сын Рината Баимова раскрыл душераздирающие подробности смерти отца

Ринат Баимов
Сын уфимского общественника Рината Баимова поделился душераздирающими подробностями последних часов жизни отца. 64-летний артист и бывший лидер Союза башкирской молодежи умер от инфаркта на руках у сына
0
19.10.2025
Новости

В Уфе простились с певцом и общественником Ринатом Баимовым

Ринат Баимов
В Уфе простились с певцом и общественником Ринатом Баимовым. Он скончался на 65-м году от предполагаемого инфаркта, незадолго до этого оставив пророческую запись в соцсетях.
0
28.09.2025
Культура

Тяжелая утрата в Башкирии: в Уфе скончалась легенда хоровой капеллы Ниля Байрамгулова

ниля байрамгулова
В Уфе на 78-м году жизни скончалась народная артистка РБ Ниля Байрамгулова. Почти полвека она отдала хоровой капелле. Прощание пройдёт в филармонии.
