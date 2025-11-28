Скончалась автор 700 песен: В Башкирии не стало композитора Розы Сахаутдиновой

Республика потеряла выдающегося композитора на 89-м году жизни. Она написала музыку к сотням произведений и работала с легендарными поэтами.

Республиканский Минкульт сообщил о смерти народной артистки Башкортостана. Роза Сахаутдинова ушла из жизни в возрасте 88 лет. Печальное известие пришло накануне, культура региона понесла невосполнимую утрату.

Траурная церемония прощания с легендой прошла сегодня в стенах Башгосфилармонии. Проводить композитора в последний путь пришли с 11 утра. Похоронят знаменитость на родине её матери — в Чекмагушевском районе.

Творческий путь Сахаутдиновой был уникален: она начинала как студентка физмата, но любовь к искусству победила. Уроженка Душанбе, переехавшая в Чишмы, была автором около 700 музыкальных творений. Среди них — романсы на стихи Мустая Карима и Сергея Есенина.

Заслуги деятеля искусств отмечены на высочайшем уровне, включая орден Салавата Юлаева. Коллеги называют её наследие бесценным достоянием республики. Её мелодии звучат в спектаклях и радиопостановках по всей стране.

Осень 2025 года стала черной полосой для культурной элиты региона. Всего месяц назад, 16 октября, Уфа простилась с музыкантом и общественником Ринатом Баимовым. Он скоропостижно скончался на 60-м году жизни.

Череда трагедий началась еще раньше — в конце сентября не стало Олега Ханова. Народный артист России и Башкирии ушел из жизни 30 сентября. Символично, что именно Баимов тогда публично скорбил о друге, не подозревая о собственной скорой кончине.