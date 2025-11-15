Сайт Башоперы не выдержал наплыва желающих купить билеты на «Щелкунчика»

Сайт Башкирского театра оперы и балета перестал работать в день старта продаж билетов на культовый балет «Щелкунчик», и в театре объяснили это беспрецедентной активностью зрителей. Система защиты восприняла шквал обращений как хакерскую атаку, хотя на самом деле это были тысячи поклонников постановки.

Как пояснили в пресс-службе театра, их серверы не были готовы к такому ажиотажу.

«Зафиксирован 122 421 запрос с 2922 уникальных IP-адресов за день, что было расценено как DDoS-атака», — заявили представители Башоперы.

Одновременно театр опроверг любые связи со спекулянтами, которые перепродают билеты втридорога. Сотрудники театра ежедневно борются с ними на сайтах объявлений, блокируя по 5–10 таких публикаций, но перекупщики создают новые аккаунты.

Чтобы избежать повторения коллапса, администрация решила изменить схему продаж: билеты на декабрьские представления будут выкладывать партиями.

Однако зрители в соцсетях раскритиковали организацию продаж. Люди жалуются, что для жителей других городов попасть на спектакль стало почти нереально, а сама система продаж создает искусственный ажиотаж и неудобства для постоянных посетителей.