Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении Сабантуя в 2025 году. Документ уже размещен на официальном портале правовой информации региона.

Праздники плуга растянутся на полтора месяца — с конца мая до середины июля. Первыми начнут праздновать 31 мая — сразу в 10 районах, включая Аургазинский, Бурзянский и Чишминский.

Дальше – больше. 7 июня Сабантуй охватит 15 районов, а 12 июня — в День России — целых 18.

Последний в очереди — Белорецкий район. Там народ будет веселиться 19 июля, когда все остальные уже успеют отпраздновать.

Полный список где и когда:

31 мая: Аургазинский, Бижбулякский, Зилаирский, Бурзянский, Кармаскалинский, Кугарчинский, Стерлитамакский, Калтасинский, Янаульский, Чишминский районы

6 июня: Зианчуринский, Нуримановский, Хайбуллинский районы

7 июня: Абзелиловский, Архангельский, Аскинский, Бакалинский, Баймакский, Бирский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Караидельский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Уфимский, Чекмагушевский районы

12 июня: Альшеевский, Балтачевский, Белебеевский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Бураевский, Давлекановский, Дуванский, Иглинский, Илишевский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Татышлинский, Учалинский, Федоровский, Шаранский районы

14 июня: Туймазинский, Салаватский, Буздякский, Мишкинский районы

20 июня: Куюргазинский район

21 июня: Гафурийский, Ишимбайский районы

19 июля: Белорецкий район.