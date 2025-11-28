0
12 минут
Культура

Руслан Шайхитдинов из Ay Yola признался, что боится переезжать из Уфы

Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов рассказал, почему не хочет покидать Уфу. Музыкант считает родной город необходимым условием для своего творчества.
группа ay yola
©AY YOLA/ВК

В интервью изданию Gala Руслан Шайхитдинов рассказал о своей глубокой привязанности к Уфе. Музыкант заявил, что мысль о переезде вызывает у него страх, так как он считает столицу Башкирии своим единственным «местом силы». По словам продюсера, именно здесь он черпает энергию для создания музыки, и вне родного города этот процесс может остановиться.

Шайхитдинов отметил, что для успешной карьеры сегодня не обязательно жить в мегаполисах. Он привел примеры коллег, которые остаются в регионах, а в Москву или другие крупные центры выезжают только для концертов и деловых встреч. Сам Руслан, известный также как DJ Ruslan Sever, придерживается такой стратегии уже много лет: даже работая с федеральными радиостанциями, он предпочитал делать это дистанционно или наездами, всегда возвращаясь домой.

Творческий путь Ay Yola тесно связан с юбилеем города. Коллектив образовался в 2024 году, когда Шайхитдинов вместе с дочерью Адель и кураистом Ринатом Рамазановым работал над гимном к 450-летию Уфы. Этот проект перерос в полноценную группу, которая сейчас активно продвигает башкирскую культуру, соединяя электронное звучание с мотивами эпоса «Урал-батыр».

Успехи коллектива подтверждают правильность выбранного пути. В 2025 году Ay Yola получила две награды Top Hit Music Awards, а их трек Homay занял высокие позиции в чартах. Сейчас музыканты завершают большой тур по 22 городам России, финал которого символично пройдет в уфимском «Тинькофф Холле» 5 декабря.

Кроме того, другие музыканты из Башкирии также демонстрируют, что можно добиваться успеха, не покидая регион. Инди-группа «Бонд с кнопкой» из Нефтекамска была названа «Феноменом года» по версии «VK Музыки», доказав, что локальная сцена способна производить контент федерального уровня.

Влияние выходцев из республики усиливается и на государственном уровне. В обновленный состав Совета при президенте по культуре и искусству вошли известные уроженцы Башкирии — дирижер Владимир Спиваков и оперный певец Ильдар Абдразаков. Это подчеркивает значимость региона в культурной жизни всей страны.

Похожие записи
0
20.07.2025
Новости

От полей с воронками до опасных шиханов — группа Ay Yola раскрыла все секретные локации своего клипа

группа ay yola
Башкирские звёзды Ay Yola показали в клипе Ural Vasyaty самые сочные локации республики. Рассказываем, как добраться до гор, шиханов и полей с дырами из их клипа
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.