Волна критики обрушилась на участницу группы Ay Yola Адель Шайхитдинову, чей трек весной взорвал музыкальные чарты. Её упрекают в недостаточно чистом башкирском произношении. Внезапная слава принесла 25-летней девушке не только место в списке Forbes, но и армию недовольных слушателей.

Сама артистка к нападкам относится философски. Она считает это лишь этапом своего творческого пути, а не поводом для расстройства. Говорить на родном языке с любовью — вот что для неё важно, а уверенность и отшлифованное произношение придут с практикой.

Этот путь мог и не начаться, если бы не её отец. Руслан Север, который теперь является основателем проекта AY YOLA, изначально настаивал на медицинском образовании для дочери. Но когда он впервые услышал, как поёт Адель, растрогался и кардинально изменил своё решение.

Решение оказалось верным. Трек Homay этой весной буквально катапультировал группу на вершины чартов. Феномен вышел далеко за пределы Башкирии: интерес к песне проявили слушатели в разных странах, включая Казахстан.

Музыкальные вкусы у отца и дочери во многом совпали. Певица призналась, что всегда ценила творчество таких коллективов, как Honne и Easy Life. При этом тяга к этническим мотивам жила в ней со школы, где она часто исполняла композиции на башкирском.

К слову, Уфа в последнее время стала местом, где артисты регулярно сталкиваются с публичным осуждением. Как сообщали СМИ, в июне прошлого года шквал критики получила Ольга Бузова за свой сценический наряд на VK Fest. Негатив тогда активно подогревали даже некоторые чиновники.

Досталось и самому хиту Homay, но уже с другой стороны. В начале июня этого года блогер из Казахстана сделал AI-кавер трека голосом Виктора Цоя. За это его атаковали фанаты легенды русского рока, так что хейт, словно злой джинн из бутылки, преследует всё, что связано с этой песней.