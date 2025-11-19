Под Уфой археологи обнаружили более 900 артефактов возрастом 2400 лет

Более 900 артефактов, датируемых IV веком до н.э., обнаружили башкирские археологи в ходе экспедиции на берегу реки Белой. Масштабная коллекция находок, принадлежащих кара-абызской культуре, проливает свет на военный и хозяйственный уклад жизни древних племён, населявших окрестности современной Уфы 2400 лет назад.

Исследователи, работавшие на территории селища у II Нагаевского городища, представили итоги полевого сезона. Центральное место в коллекции заняли предметы, свидетельствующие о высоком уровне военной организации древнего общества. В частности, были найдены втульчатые наконечники стрел, часть из которых имеет характерные изгибы — прямое доказательство их использования в сражениях. Также обнаружено массивное каменное орудие с желобком для крепления рукояти, которое, по оценке учёных, могло служить одновременно и топором, и молотом.

Воинственный характер жизни племён подтверждает и монументальное оборонительное сооружение. Сохранившийся до наших дней вал городища достигает 2,5 метров в высоту и 5 метров в ширину. Археологи предполагают, что его основанием служил прочный деревянный сруб, что и обеспечило сооружению такую долговечность. Данные, полученные в прошлом году с помощью аэросъёмки, также помогли выявить скрытые лесом оборонительные площадки и другие элементы древней фортификации.

Помимо оружия, экспедиция собрала богатый материал о быте и ремёслах кара-абызских племён. Основную массу находок составляют фрагменты лепной керамики с характерными орнаментами. Кроме того, обнаружены многочисленные бронзовые украшения, ременные пряжки и свидетельства местного металлургического производства. Эти артефакты указывают на развитые технологии обработки металлов и художественный вкус древних мастеров.

Все найденные предметы будут переданы на детальное изучение для уточнения датировки и получения новых сведений о повседневной жизни населения Приуралья. Научная работа на объекте не закончена: археологи планируют продолжить исследование селища в следующем году.

Кара-абызская археологическая культура существовала в Южном Приуралье с IV века до н.э. Её представители были известны не только как воины, но и как искусные ремесленники. Археологи регулярно находят искусно выполненные бронзовые украшения: спиралевидные браслеты, кольца и сложные женские нагрудные портупеи с подвесками. Находки, сделанные у Нагаевского городища, также свидетельствуют об активных торговых связях этих племён. Контакты с сарматскими племенами и участие в северном ответвлении Великого шёлкового пути подтверждаются импортными артефактами, среди которых стеклянные и янтарные бусы, а также раковины каури, привезённые из региона Индийского океана.