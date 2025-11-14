0
2 часа
Культура

Владимир Путин присвоил певцу Айдару Галимову звание заслуженного работника культуры РФ

Владимир Путин присвоил народному артисту Башкирии и Татарстана Айдару Галимову звание заслуженного работника культуры РФ. Рассказываем о новом статусе певца и его пути.
Айдар Галимов
Владимир Путин подписал указ о присвоении певцу из Башкирии Айдару Галимову звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Об этом сообщает «Башинформ», ссылаясь на опубликованный правовой документ.

Для Галимова, который уже носит звания народного артиста Башкортостана и Татарстана, это новое федеральное признание. Указ датирован 13 ноября. Тем же документом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров.

Айдар Галимов родился в 1967 году в Казахской ССР, позже его семья переехала в Башкирию. После школы он окончил Уфимский автотранспортный техникум, затем проходил службу в армии. Демобилизовавшись, поступил на юридический факультет в Башкирский государственный университет.

Его музыкальная карьера началась в 1989 году, когда он стал лауреатом конкурса, посвящённого 70-летию БАССР. Вскоре его пригласили вокалистом в ансамбль «Азамат». В 1993 году Галимов основал собственную студию «Айдар» и начал сольные выступления.

В 1995 году он получил звание заслуженного артиста Башкортостана, а через год — аналогичное звание в Татарстане. Позже, в 2008 и 2011 годах, ему присвоили звания народного артиста в обеих республиках.

Помимо концертной деятельности, Галимов ведёт социальные сети и участвует в общественной жизни. Например, он публиковал видеообращение в поддержку своего тёзки, который служит в зоне СВО. Также в его блоге появлялось видео совместного выступления с дочерью Айгизой.

