Песня «Homay» Ay Yola стала треком года по версии МТС Музыки

Трек «Homay» уфимского трио Ay Yola признан главным хитом 2025 года по версии МТС Музыки. Этно-поп композиция набрала сотни миллионов прослушиваний.

Стриминговый сервис «МТС Музыка» подвел итоги 2025 года и отдал титул «Трек года» композиции «Homay» башкирской группы Ay Yola. Эксперты платформы отметили феноменальный успех сингла, который вышел в марте и удерживал лидерство на протяжении нескольких месяцев.

Уфимское трио в составе Адель и Руслана Шайхитдиновых, а также Рината Рамазанова, создало уникальный микс электроники и фольклора. Музыканты соединили современный саунд с звучанием курая и кыл-кубыза, посвятив работу мифической птице Хумай из эпоса «Урал-батыр».

Статистика релиза впечатляет даже аналитиков музыкального рынка. Песня собрала более 500 миллионов прослушиваний на стримингах, что стало абсолютным рекордом для МТС Лейбла в уходящем году. Трек не ограничился российской аудиторией и залетел в топ-5 чарта Shazam в 30 странах мира.

Успех земляков подкрепляют и другие новости с музыкальных полей, о которых писал портал News-Bash.ru. Совсем недавно «VK Музыка» назвала «Феноменом года» другой коллектив из Башкирии — группу «Бонд с кнопкой» из Нефтекамска. Их вирусный хит «Кухни» также обеспечил ребятам место в федеральных топах.

Для Ay Yola нынешняя награда стала очередным трофеем в копилке достижений за 2025 год. Ранее коллектив уже получил две статуэтки Top Hit Music Awards как лучший этнический проект и авторы фолк-хита. Плотный гастрольный график даже помешал артистам лично забрать награды на церемонии.

Официальное признание заслуг группы подтверждается и на государственном уровне. Основатель коллектива Ринат Рамазанов в этом году был удостоен почетного звания народного артиста Республики Башкортостан.