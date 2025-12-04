0
56 минут
Культура

Песня «Homay» Ay Yola стала треком года по версии МТС Музыки

Трек «Homay» уфимского трио Ay Yola признан главным хитом 2025 года по версии МТС Музыки. Этно-поп композиция набрала сотни миллионов прослушиваний.
адель шайхитдинова
©AY YOLA/Vk.

Стриминговый сервис «МТС Музыка» подвел итоги 2025 года и отдал титул «Трек года» композиции «Homay» башкирской группы Ay Yola. Эксперты платформы отметили феноменальный успех сингла, который вышел в марте и удерживал лидерство на протяжении нескольких месяцев.

Уфимское трио в составе Адель и Руслана Шайхитдиновых, а также Рината Рамазанова, создало уникальный микс электроники и фольклора. Музыканты соединили современный саунд с звучанием курая и кыл-кубыза, посвятив работу мифической птице Хумай из эпоса «Урал-батыр».

Статистика релиза впечатляет даже аналитиков музыкального рынка. Песня собрала более 500 миллионов прослушиваний на стримингах, что стало абсолютным рекордом для МТС Лейбла в уходящем году. Трек не ограничился российской аудиторией и залетел в топ-5 чарта Shazam в 30 странах мира.

Успех земляков подкрепляют и другие новости с музыкальных полей, о которых писал портал News-Bash.ru. Совсем недавно «VK Музыка» назвала «Феноменом года» другой коллектив из Башкирии — группу «Бонд с кнопкой» из Нефтекамска. Их вирусный хит «Кухни» также обеспечил ребятам место в федеральных топах.

Для Ay Yola нынешняя награда стала очередным трофеем в копилке достижений за 2025 год. Ранее коллектив уже получил две статуэтки Top Hit Music Awards как лучший этнический проект и авторы фолк-хита. Плотный гастрольный график даже помешал артистам лично забрать награды на церемонии.

Официальное признание заслуг группы подтверждается и на государственном уровне. Основатель коллектива Ринат Рамазанов в этом году был удостоен почетного звания народного артиста Республики Башкортостан.

Похожие записи
0
28.11.2025
Культура

Руслан Шайхитдинов из Ay Yola признался, что боится переезжать из Уфы

группа ay yola
Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов рассказал, почему не хочет покидать Уфу. Музыкант считает родной город необходимым условием для своего творчества.
0
20.07.2025
Новости

От полей с воронками до опасных шиханов — группа Ay Yola раскрыла все секретные локации своего клипа

группа ay yola
Башкирские звёзды Ay Yola показали в клипе Ural Vasyaty самые сочные локации республики. Рассказываем, как добраться до гор, шиханов и полей с дырами из их клипа
