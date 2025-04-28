Народный артист России Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни

Артиста похоронят рядом с супругой в родной деревне Новоуртаево

Республика потеряла культовую фигуру — на 78-м году жизни умер народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров. О кончине легендарного деятеля сообщают инсайдерские телеграм-каналы. Источники указывают на разрыв аневризмы аорты как вероятную причину смерти.

Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поделился деталями последних часов жизни артиста.

«Вчера у нас большая потеря была. Фидан Сафич Гафаров был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Операция длилась 2,5 часа. Мы очень надеялись, но, к сожалению, он ушел», — сообщил руководитель региона.

Церемония прощания с великим деятелем культуры пройдет 29 апреля в Башкирском театре драмы. Проститься с артистом можно будет с 10:00, а в 11:00 начнется траурный митинг.

Последним пристанищем Фидана Гафарова станет его родная деревня Новоуртаево в Дюртюлинском районе. Там он упокоится рядом со своей супругой.

Хабиров особо подчеркнул важность организации достойной церемонии:

«Прощание будет в родном театре, не сомневаюсь, что туда огромное количество людей придет. Чтобы все идеально было подготовлено, чтобы все достойно было проведено».

— Светлая память Фидану Гафарову. Великим певцом был. Его песни любят и будут любить, он навсегда в наших сердцах, — отреагировала на новость Ириска Пантера.