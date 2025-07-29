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Народный артист Башкирии организовал благотворительный концерт для помощи больному ребёнку

Народный артист Башкирии и Татарстана Ришат Тухватуллин провёл свой традиционный благотворительный концерт в родной деревне. Все вырученные средства пойдут на помощь больному ребёнку, поддержку местной мечети и другие социальные проекты
микрофон на стойке
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Благотворительный фестиваль «Летние встречи», который уже в 13-й раз организует певец Ришат Тухватуллин, с аншлагом прошёл в его родной деревне Карамалы-Губеево. Как сообщил артист в соцсетях, все собранные деньги будут направлены на добрые дела.

В этом году средства пойдут на лечение больного ребёнка и поддержку сельской мечети, в строительстве которой певец принимал активное участие в прошлые годы.

На одной сцене с Тухватуллиным выступил настоящий звёздный десант. Инициативу поддержали мэтр татарской эстрады Салават Фатхетдинов, Алия Карачурина, Ильмира Нагимова и многие другие артисты. Второй год подряд на концерт приезжает и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

География зрителей впечатляет: в башкирскую деревню съехались поклонники из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и даже Нижневартовска.

Традиция этих опен-эйров зародилась более десяти лет назад. За это время благодаря собранным средствам удалось помочь местному детскому саду, дому культуры, а также нескольким семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

благотворительность концерт Ришат Тухватуллин туймазинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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