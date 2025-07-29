Народный артист Башкирии организовал благотворительный концерт для помощи больному ребёнку

Народный артист Башкирии и Татарстана Ришат Тухватуллин провёл свой традиционный благотворительный концерт в родной деревне. Все вырученные средства пойдут на помощь больному ребёнку, поддержку местной мечети и другие социальные проекты

Благотворительный фестиваль «Летние встречи», который уже в 13-й раз организует певец Ришат Тухватуллин, с аншлагом прошёл в его родной деревне Карамалы-Губеево. Как сообщил артист в соцсетях, все собранные деньги будут направлены на добрые дела.

В этом году средства пойдут на лечение больного ребёнка и поддержку сельской мечети, в строительстве которой певец принимал активное участие в прошлые годы.

На одной сцене с Тухватуллиным выступил настоящий звёздный десант. Инициативу поддержали мэтр татарской эстрады Салават Фатхетдинов, Алия Карачурина, Ильмира Нагимова и многие другие артисты. Второй год подряд на концерт приезжает и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

География зрителей впечатляет: в башкирскую деревню съехались поклонники из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и даже Нижневартовска.

Традиция этих опен-эйров зародилась более десяти лет назад. За это время благодаря собранным средствам удалось помочь местному детскому саду, дому культуры, а также нескольким семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.