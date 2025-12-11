Марийская роща «Шукын кумалтыш» в Башкирии признана объектом культурного наследия

Священная роща «Шукын кумалтыш» в Мишкинском районе получила статус объекта культурного наследия. Памятник XVIII века взяли под госохрану.

Соответствующий приказ уже подписан ведомством. Объект включили в перечень выявленных памятников, сообщили в Башкультнаследии.

Речь идёт о местечке на юго-западной окраине села Мишкино. Локация расположилась на улице Объездной и носит имя «Шукын кумалтыш». В переводе это означает «Молебнище многих родов». Теперь территорию охраняет закон, а любые посягательства на неё запрещены. Марийцы веками приходили сюда для общения с высшими силами.

История этого зеленого массива уходит корнями в начало XVIII века. Именно этой эпохой эксперты датируют возникновение культовой зоны. Центром притяжения здесь служит «онапу» — особо почитаемое дерево, выступающее посредником между людьми и богами. Для местных жителей это не просто флора, а символ связи поколений и духовной стойкости.

Придание официального статуса гарантирует сохранность ландшафта. Традиционные обряды, которые проводились здесь сотни лет, смогут беспрепятственно продолжаться. Государство берет на себя обязательство следить за неизменностью границ и облика памятника. Это важный шаг для этнокультурного баланса региона.

Мишкинский район давно считается неофициальным центром марийской культуры в республике. По статистике, здесь проживает одна из самых крупных диаспор — более 18 тысяч человек. Сохранение подобных локаций помогает поддерживать идентичность народа, компактно населяющего север Башкортостана.

Параллельно федеральные власти запускают цифровые инструменты для защиты старины. В России создаётся единый портал, куда занесут все объекты, требующие реставрации или особого внимания. Башкирские памятники, включая вновь выявленные, также станут частью этой глобальной базы данных.