Клип Ay Yola и Алсу на песню «Ay, bylbylym» вошел в топ-5 трендов YouTube

Музыкальный клип на песню «Ay, bylbylym» в исполнении Ay Yola и Алсу вошел в топ-5 трендов YouTube. Съемки проходили в Башкирии.
Совместный видеоклип уфимской группы Ay Yola и певицы Алсу занял одну из лидирующих позиций на видеохостинге YouTube. Опубликованный 7 января ролик быстро набрал просмотры и вошел в пятерку самых популярных видео в разделе «В тренде».

Композиция «Ay, bylbylym» представляет собой современную интерпретацию народной песни. Видеоряд демонстрирует артистов в стилизованных национальных костюмах на фоне зимних пейзажей Башкортостана. Пользователи в комментариях отмечают сочетание голосов исполнителей и визуальную составляющую работы.

Режиссером клипа выступил Баяр Барадиев, который ранее сотрудничал с коллективом Ay Yola над видео для трека «Homay». Съемки проходили в середине декабря в условиях низких температур, достигавших -25°C. Как сообщили участники съемочной группы, работа велась на открытом воздухе в лесу и горах, что потребовало от артистов выдержки.

Музыкальную адаптацию народной мелодии выполнил продюсер Руслан Север (Шайхитдинов). В аранжировке использованы традиционные инструменты в сочетании с электронным звучанием. Песня «Ай, былбылым» имеет долгую историю: первая запись на фонограф датируется 1913 годом, и ранее ее исполняли многие известные артисты.

Группа Ay Yola была создана в начале 2025 года. Творчество коллектива базируется на башкирском эпосе «Урал-батыр», а дебютный альбом концептуально связан с главами этого произведения. В состав группы входят солистка Адель Шайхитдинова, клавишник Руслан Шайхитдинов и вокалист Ринат Рамазанов.

Предыдущий сингл группы, «Homay», получил широкую известность, попав в ротацию федеральных радиостанций и достигнув высоких позиций в чартах Shazam. Для Алсу участие в проекте с Ay Yola стало возвращением к исполнению фольклорного материала в формате видеоклипа.

