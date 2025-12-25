0
Культура

Ильдар Абдразаков получил звание народного артиста России в Кремле

Оперный певец из Уфы Ильдар Абдразаков получил высшую государственную награду в области культуры. Президент Владимир Путин лично прикрепил ему нагрудный знак в Екатерининском зале Кремля.
ильдар абдразаков благодарит Путина
©kremlin.ru

Указ о присвоении звания президент подписал еще 10 декабря, однако торжественная часть состоялась накануне. Вместе с Абдразаковым награды получили пианист Денис Мацуев и актер Сергей Маковецкий.

Это звание окончательно закрепило за Абдразаковым статус главного баса страны. Ранее он уже был удостоен званий народного артиста Башкортостана и Татарстана.

В ответной речи певец посвятил награду своим родителям, которые не дожили до этого момента. Он процитировал наставление отца, режиссера Амира Абдразакова: «Знай, твоя родина — это Россия, ты из Башкирии».

Также артист поблагодарил президента за назначение на пост художественного руководителя Севастопольского театра оперы и балета. Абдразаков назвал этот проект вызовом, так как это первая оперная сцена в истории полуострова.

Ильдар Абдразаков — один из самых востребованных оперных певцов мира, двукратный обладатель премии «Грэмми». В сезоне 2025 года он значительно усилил свое присутствие в медиаполе России.

Артист вошел в состав жюри 14-го сезона шоу «Голос» на Первом канале, заняв кресло наставника вместе с Владимиром Пресняковым и Пелагеей. Кроме того, осенью 2025 года Абдразакова включили в обновленный состав Совета при президенте по культуре и искусству.

