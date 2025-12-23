Ильдар Абдразаков дебютирует в качестве наставника шоу «Голос»

Народный артист России из Уфы Ильдар Абдразаков стал наставником 14-го сезона шоу «Голос». В жюри также вошли Анна Асти, Пелагея и Владимир Пресняков.

Информацию о новом составе жюри музыкального проекта распространила ведущая Яна Чурикова. Знаменитый уроженец Башкирии Ильдар Абдразаков официально утвержден в роли наставника телешоу на Первом канале.

Вместе с оперным исполнителем оценивать вокалистов будут Анна Асти, Пелагея и Владимир Пресняков. Организаторы проекта сформировали судейскую коллегию, объединив представителей разных музыкальных жанров и поколений. В новом сезоне встретятся классическая опера, современная поп-музыка и эстрада.

Для Ильдара Абдразакова участие в таком формате станет новым профессиональным опытом. Артист отметил, что ожидает встречи с талантливыми исполнителями и готов передать им свои знания о вокальном искусстве. Певец настроен на серьезную работу с участниками своих команд.

Ранее заслуги исполнителя были отмечены на государственном уровне. В начале декабря 2025 года был подписан указ о присвоении ему почетного звания «Народный артист Российской Федерации». Документ официально закрепил статус певца как одного из ведущих деятелей российской культуры.

Карьерный взлет уфимца продолжается не только на сцене, но и в политической плоскости. Осенью певец вошел в обновленный состав Совета при президенте по культуре и искусству. Компанию ему там составил еще один знаменитый выходец из Башкирии — дирижер Владимир Спиваков.​

Абдразаков известен всему миру как «Царь-бас», покоривший подмостки «Ла Скала» и «Метрополитен-оперы». Свой путь к славе он начал в Уфе, став солистом Башкирского театра оперы и балета в 18 лет. Любовь к музыке ему привил старший брат, который постоянно напевал арии дома.