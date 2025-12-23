0
14 часов
Культура

Ильдар Абдразаков дебютирует в качестве наставника шоу «Голос»

Народный артист России из Уфы Ильдар Абдразаков стал наставником 14-го сезона шоу «Голос». В жюри также вошли Анна Асти, Пелагея и Владимир Пресняков.
ильдар абдразаков
Фото: Ильдар Абдразаков/vk

Информацию о новом составе жюри музыкального проекта распространила ведущая Яна Чурикова. Знаменитый уроженец Башкирии Ильдар Абдразаков официально утвержден в роли наставника телешоу на Первом канале.

Вместе с оперным исполнителем оценивать вокалистов будут Анна Асти, Пелагея и Владимир Пресняков. Организаторы проекта сформировали судейскую коллегию, объединив представителей разных музыкальных жанров и поколений. В новом сезоне встретятся классическая опера, современная поп-музыка и эстрада.

Для Ильдара Абдразакова участие в таком формате станет новым профессиональным опытом. Артист отметил, что ожидает встречи с талантливыми исполнителями и готов передать им свои знания о вокальном искусстве. Певец настроен на серьезную работу с участниками своих команд.

Ранее заслуги исполнителя были отмечены на государственном уровне. В начале декабря 2025 года был подписан указ о присвоении ему почетного звания «Народный артист Российской Федерации». Документ официально закрепил статус певца как одного из ведущих деятелей российской культуры.

Карьерный взлет уфимца продолжается не только на сцене, но и в политической плоскости. Осенью певец вошел в обновленный состав Совета при президенте по культуре и искусству. Компанию ему там составил еще один знаменитый выходец из Башкирии — дирижер Владимир Спиваков.​

Абдразаков известен всему миру как «Царь-бас», покоривший подмостки «Ла Скала» и «Метрополитен-оперы». Свой путь к славе он начал в Уфе, став солистом Башкирского театра оперы и балета в 18 лет. Любовь к музыке ему привил старший брат, который постоянно напевал арии дома.

Похожие записи
0
08.10.2025
Культура

Уфимские маэстро вошли в главный культурный совет страны

артисты из башкирии
Владимир Спиваков и Ильдар Абдразаков получили посты в президентском совете по культуре. Теперь уроженцы Башкирии будут напрямую влиять на культурную повестку всей России.
0
23.12.2025
Спорт

Козлов раскритиковал игроков «Салавата Юлаева» за безволие в матче с «Амуром»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги встречи с хабаровским «Амуром», завершившейся поражением уфимцев со счетом 2:4.
0
23.12.2025
Спорт

Девин Броссо оценил влияние отъезда Ремпала на игру «Салавата Юлаева»

Девин Броссо
«Салават Юлаев» проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4, хотя вел по ходу матча в две шайбы. Нападающий уфимцев Девин Броссо считает, что команда рано расслабилась и провалила игру в большинстве.
0
23.12.2025
Спорт

Защитник «Салавата Юлаева» назвал ужасной игру команды после поражения от «Амура»

Евгений Кулик
«Салават Юлаев» проиграл дома хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4, ведя по ходу матча в две шайбы. Защитник уфимцев Евгений Кулик признал, что команда перестала бороться и упустила инициативу.
0
23.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Амуру» матч в Уфе, ведя 2:0

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Виктора Козлова уверенно начала игру, но провалила концовку, пропустив четыре шайбы подряд.
0
23.12.2025
Новости

Госдума: Telegram не заблокируют до перехода авторов в мессенджер «Мах»

мессенджер телеграм
Власти не станут ограничивать доступ к Telegram, пока российские авторы и СМИ не переведут свою аудиторию в отечественный мессенджер «Мах». Мгновенное отключение платформы сейчас исключено, так как стране
0
23.12.2025
Новости

ВС РФ признал законной критику властей и нацистскую символику без пропаганды

статуя фемиды
Верховный суд России постановил, что демонстрация нацистской атрибутики законна, если она сопровождается осуждением идеологии. Также суд запретил считать критику чиновников экстремизмом.
0
23.12.2025
Жизнь

В Башкирии умерла 95-летняя мать певицы Хании Фархи

Фания Азмухаметова
В Татышлинском районе Башкирии скончалась Фания Азмухаметова, мать народной артистки двух республик Хании Фархи. Женщина умерла в возрасте 95 лет, похороны пройдут в её родной деревне.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.