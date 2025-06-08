ИИ воскресил Цоя для башкирского хита: фанаты в ярости

Музыкант Макс Архимаэстро устроил настоящий переполох в соцсетях, выпустив нейрокавер на башкирскую композицию AY YOLA группы Homay.

Креативщик самолично переписал инструментальную основу трека, который в начале года покорил мировые чарты. Поверх музыки он наложил голос, обработанный искусственным интеллектом так, чтобы звучать как вокал Виктора Цоя из легендарной группы «Кино». Довершил картину сгенерированный видеоряд с «поющим» советским рокером.

Эксперимент собрал за полторы недели 142,3 тысячи просмотров. Однако вместе с популярностью пришла и жёсткая критика от фанатов Цоя.

Поклонники советского рока восприняли цифровое воскрешение кумира в штыки. Комментаторы называют происходящее «кощунством» и требуют убрать ролик из публичного доступа.

Сам Архимаэстро не унывает и анонсирует скорый релиз полноценной версии кавера. Видимо, скандал только подогрел его творческий азарт.

Башкирская группа Homay стала сенсацией 2025 года, когда их трек AY YOLA попал в международные плейлисты и собрал миллионы прослушиваний. Композиция стала первой башкирской песней, достигшей таких высот в мировых чартах.

Многие считают, что Виктор Цой не стал бы петь такую песню, как «Homay» по нескольким причинам, связанным с его творческими принципами, стилем и восприятием его наследия поклонниками.

Цой был известен своими глубокими, зачастую мрачными и протестными песнями, в которых отражались внутренние переживания, стремление к переменам и социальная проблематика. Его творчество отличалось определённой серьёзностью, лаконичностью и искренностью, что делало его песни актуальными для нескольких поколений слушателей. Многие поклонники считают, что он был избирателен в выборе тем и стиля, и не стал бы исполнять композиции, не соответствующие его внутреннему миру и творческому почерку.

По воспоминаниям друзей и коллег, Цой был человеком с чёткими взглядами на своё творчество и не стремился к эпатажу ради эпатажа. Он воспринимал музыку как дело жизни, а не как повод для экспериментов ради экспериментов. Хотя он был открыт к новым жанрам и влияниям, его выбор всегда был осознанным и соответствовал его внутреннему ощущению времени и себя.

Вокруг личности Цоя сформировался культ, и многие поклонники воспринимают любые попытки экспериментировать с его образом или голосом как нарушение некоего «кодекса». Для них важно, чтобы песни, якобы исполненные Цоем, соответствовали его духу и стилю. Поэтому появление нейрокавера, в котором голос Цоя поёт чужую песню на другом языке и в ином музыкальном контексте, воспринимается как нечто неаутентичное и даже кощунственное.

Песни Цоя часто ассоциируются с определённой эпохой, протестом и внутренней свободой. Его тексты не были напрямую политизированы, но всегда несли личностный, экзистенциальный посыл. Поэтому поклонники считают, что он не стал бы исполнять песню, не отражающую эти ценности и не связанную с его личным опытом.