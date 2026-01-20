Группа Ay Yola получила премию «Прорыв года» на Russian World Music Awards

Группа Ay Yola из Уфы стала лауреатом премии Russian World Music Awards в номинации «Прорыв года». Решение приняло международное жюри.

Музыкальный коллектив Ay Yola из Башкортостана получил премию Russian World Music Awards в категории «Прорыв года». Данная награда вручается за достижения в сфере этнической музыки в России.

Оценку номинантам давало международное жюри, специалисты анализировали работу исполнителей в жанре world music. Представители группы прокомментировали получение статуэтки в своих социальных сетях, отметив, что это их первая награда в 2026 году.

В 2025 году коллектив представил дебютный альбом, в основу которого лег башкирский эпос «Урал-батыр». Трек Homay из этого релиза попал в рейтинги музыкальных платформ. В глобальном чарте Shazam композиция заняла позиции выше произведений иностранных исполнителей, таких как Леди Гага и Билли Айлиш.

По данным статистики стриминговых сервисов, песня занимала первые строчки в Казахстане, Украине, Беларуси, Финляндии, Германии, Чехии, Нидерландах и Великобритании. После роста популярности в интернете группа начала выступать на телепередачах и концертных площадках.

В начале января 2026 года вышел видеоклип на совместную песню группы с певицей Алсу «Ay, bylbylym». Ролик попал в список популярных видео на YouTube. Авторы представили свою версию народной песни, популярной в Башкортостане и Татарстане.

Группа Ay Yola создана в 2024 году в Уфе. Участниками коллектива являются вокалистка Адель Шайхитдинова, клавишник Руслан Шайхитдинов и певец Ринат Рамазанов. В своем творчестве музыканты используют традиционные инструменты (курай, кубыз, домбра) вместе с современной электронной аранжировкой.

Ранее, в ноябре 2025 года, группа получила две награды Top Hit Music Awards: как самый популярный этнический исполнитель в сети и за фолк-хит года (песня Homay). Сервис «МТС Музыка» также отметил композицию Homay званием трека года.

Члены группы имеют государственные награды. Солистка Адель Шайхитдинова носит звание заслуженного артиста Республики Башкортостан. Летом 2025 года она вошла в список Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».