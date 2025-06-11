«Голос почти не слышно»: фанаты раскритиковали новый трек AY YOLA в Алматы

Башкирская этно-группа AY YOLA подкинула фанатам пищу для обсуждений. Музыканты анонсировали свежий трек, но сделали это в своём стиле — без лишних анонсов и дат.

Ажиотаж случился после выступления группы в Алматы 8 июня. Там на крупном фесте их новую работу услышала 70-тысячная толпа посетитиелей. Композиция получила название Yola — как и сама группа.

В сети уже вовсю гуляют отрывки, и мнения, как водится, разделились.

Главное отличие от других своих песен касается вокальной подачи. Если в хитовой Homay голос Адели был ярким и выразительным, то в Yola фанаты жалуются, что её «почти не слышно». Это кардинально меняет восприятие композиции, ведь именно мощный женский вокал стал визитной карточкой группы в их предыдущих работах.



Мелодическая структура также претерпела изменения. Слушатели просят сделать композицию «более певучей», что намекает на отход от мелодичности, характерной для Homay и Batyr. В предыдущих треках группа умело сочетала традиционные башкирские мотивы с современной поп-аранжировкой.

Несмотря на изменения, Yola остается частью концептуального альбома по мотивам эпоса «Урал-Батыр». Группа продолжает использовать традиционные инструменты — курай и саз — в сочетании с электронными битами. Горловое пение Рината Рамазанова, судя по всему, также присутствует в новой композиции.

Этническая основа трека сохранена. Как и в предыдущих работах, музыканты берут за основу башкирский фольклор, адаптируя его под современное звучание. Название Yola отсылает к концепции группы — «законам мироздания» и «вселенским традициям».

Для самих музыкантов эта песня стала чем-то вроде творческого манифеста. Её называют отправной точкой, которая символизирует весь их путь.

И пока фанаты спорят и переслушивают концертные записи, главный вопрос висит в воздухе. Когда же ждать официального релиза трека Yola —группа хранит интригу.