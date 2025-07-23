Глава ДУМ Башкирии назвал верующих примитивно мыслящими

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин остался недоволен своей паствой. Ему не нравится, что верующих больше волнуют свадьбы и имена, а не онлайн-проповеди

Глава башкирских мусульман, похоже, разочаровался в своей пастве. Муфтий Айнур Биргалин раскритиковал на своей страничке в соцсетях верующих за слишком приземлённые интересы. Вместо того чтобы вникать в сложные онлайн-проекты, люди просят помочь с выбором имени для ребёнка или поиском супруга.

Духовное управление мусульман (ДУМ) республики, по словам его главы, вкладывает серьёзные усилия в создание современных цифровых платформ. Они записывают уроки, запускают образовательные курсы. Но отдача, видимо, не соответствует ожиданиям.

Биргалин считает, что мусульмане стали «примитивно мыслящими». Их запросы сводятся к бытовым вещам, тогда как им предлагают глубокий интеллектуальный и духовный контент. По сути, им построили космодром, а они просят починить телегу.

Инициативы ДУМ должны были сформировать сильное и современное сообщество. Но вместо погружения в теологию и обсуждения высоких материй, активность в сети сводится к простым житейским вопросам.

Это не первый раз, когда высказывания муфтия вызывают резонанс. Ранее он уже объяснялся за свои слова о «смешных» пожертвованиях на сумму менее 300 рублей. Тогда речь шла о терминалах в мечетях, но фраза успела разлететься по сети.