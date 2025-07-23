Глава ДУМ Башкирии назвал верующих примитивно мыслящими

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин остался недоволен своей паствой. Ему не нравится, что верующих больше волнуют свадьбы и имена, а не онлайн-проповеди ©Айнур Биргалин
Глава башкирских мусульман, похоже, разочаровался в своей пастве. Муфтий Айнур Биргалин раскритиковал на своей страничке в соцсетях верующих за слишком приземлённые интересы. Вместо того чтобы вникать в сложные онлайн-проекты, люди просят помочь с выбором имени для ребёнка или поиском супруга.
Духовное управление мусульман (ДУМ) республики, по словам его главы, вкладывает серьёзные усилия в создание современных цифровых платформ. Они записывают уроки, запускают образовательные курсы. Но отдача, видимо, не соответствует ожиданиям.
Биргалин считает, что мусульмане стали «примитивно мыслящими». Их запросы сводятся к бытовым вещам, тогда как им предлагают глубокий интеллектуальный и духовный контент. По сути, им построили космодром, а они просят починить телегу.
Инициативы ДУМ должны были сформировать сильное и современное сообщество. Но вместо погружения в теологию и обсуждения высоких материй, активность в сети сводится к простым житейским вопросам.
- Почему муфтий так резко высказался? Это просто минутная слабость или у него есть причины?
Это не столько слабость, сколько отражение его стиля управления и видения. Айнур Биргалин — относительно молодой (1989 г.р.) и очень активный муфтий, получивший образование в том числе в Сирии. Он стремится модернизировать ДУМ Башкирии, превратив его в мощную образовательную и медийную структуру. Его критика — это, по сути, выражение фрустрации от того, что его паства, по его мнению, не успевает за темпами этой модернизации и не использует созданные для неё сложные инструменты, предпочитая решать через имамов бытовые, а не теологические вопросы.
- О каких именно онлайн-проектах идёт речь? Что за «космодром» они построили?
ДУМ РБ под руководством Биргалина действительно запустило несколько масштабных медиапроектов. Ключевой из них — «ДУМ РБ ТВ», полноценный канал с профессионально снятыми лекциями, проповедями, документальными фильмами и образовательными программами. Также активно развиваются онлайн-медресе и различные курсы. В эти проекты вкладываются серьёзные средства, и муфтий, очевидно, ожидает от них большей отдачи в виде роста образованности и осознанности верующих, а не просто увеличения числа подписчиков.
- Как отреагировали на его слова сами верующие?
Реакция в соцсетях была очень разной.
Часть пользователей поддержала муфтия, согласившись, что многим мусульманам не хватает глубины знаний, и они действительно чаще обращаются к религии только в бытовых ситуациях (свадьба, похороны, имянаречение).
Другая часть была обижена. Они писали, что простые верующие ищут в имаме в первую очередь духовного наставника и помощника в житейских проблемах, и это нормально. По их мнению, задача духовного лидера — быть ближе к народу и его нуждам, а не упрекать его в «примитивности».
- История со «смешными» пожертвованиями — о чём там была речь на самом деле?
Там тоже всё было сложнее, чем просто фраза, вырванная из контекста. Биргалин говорил о терминалах для пожертвований, установленных в мечетях. Он объяснял, что с каждой транзакции банк берёт комиссию, и когда человек жертвует, например, 10-50 рублей, большая часть этой суммы уходит на оплату услуг банка. Именно в этом контексте он назвал такие пожертвования «смешными» с точки зрения их экономической целесообразности для мечети, призывая использовать терминалы для более крупных сумм, а мелкие пожертвования делать наличными в ящики. Но фраза прозвучала резко и была воспринята как пренебрежение к любой помощи.
- Это самые резонансные его высказывания? Или были и другие?
Айнур Биргалин в целом известен своей прямолинейностью. Например, он не раз комментировал тему многожёнства, заявляя, что хотя ислам его и разрешает, в современных условиях мужчина в Башкирии едва ли сможет обеспечить даже одну семью, не говоря уже о нескольких. Он называл разговоры о полигамии «хайпом» и призывал мужчин сначала научиться быть ответственными мужьями для одной жены. Такие заявления также вызывали бурное обсуждение в мусульманской среде.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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