Глава Башкирии ужаснулся состоянию главного символа Уфы при осмотре

Глава Башкортостана Радий Хабиров 26 апреля лично посетил ангар, где ведётся реставрация памятника Салавату Юлаеву, и назвал состояние скульптуры катастрофическим.

26 апреля в Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров провёл выездное рабочее совещание в реставрационном цехе, где сейчас находится демонтированный памятник Салавату Юлаеву. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Осмотрев скульптуру вблизи, руководитель республики констатировал: реальное положение дел оказалось значительно хуже ожидаемого.

«Памятник в катастрофическом состоянии. Когда смотришь на него близко, видны трещины от коррозии и влаги. Там предстоит много работы. Сильно его «ведёт». Если бы мы оставили его, получили бы обрушение. Всевышний нас рукой водил», — заявил Хабиров.

Руководитель реставрационной группы Фонда академии художеств Андрей Кудрявцев пояснил, что после снятия старых слоёв краски и обработки сварных швов специалисты зафиксировали серьёзные структурные повреждения. Выяснилось, что чугун, из которого отлита скульптура, изначально содержал высокую долю шлака, а многолетнее воздействие атмосферных факторов лишь усугубило ситуацию. В наиболее критичном состоянии находится верхняя часть коня: там обнаружены сквозные отверстия и места, где металл попросту лопнул.

Разобранный монумент размещён в просторном освещённом ангаре на территории промзоны в Черниковке. Реставрацией руководит Академия художеств России, ход работ контролирует Наблюдательный совет из представителей общественности. Вернуть символ республики на постамент планируется 11 октября 2027 года, к Дню республики. Параллельно предстоит благоустроить прилегающую площадь.

Напомним, памятник Салавату Юлаеву был открыт 17 ноября 1967 года на высоком берегу реки Белая в Уфе. Автор скульптуры — народный художник Сосланбек Тавасиев, в 1970 году удостоенный за эту работу Государственной премии СССР.

Ещё в декабре 2024 года, выступая на прямой линии, Хабиров предупреждал: если откладывать реставрацию ещё год-два, памятник можно потерять. По его словам, коррозия повредила задние ноги коня, несущие основную нагрузку, краска осыпалась примерно на 20%, а состояние постамента вызывало серьёзные опасения.

Работы стартовали летом прошлого года. Тогда рабочие приступили к подготовительным работам, а в октябре начали разбирать саму скульптуру — сначала навесные элементы, затем фигуру всадника, после — верхнюю часть коня и нижнюю. Постамент демонтировали в последнюю очередь. Полностью демонтаж завершился в ноябре 2025 года.

К слову, помимо реставрации самой скульптуры, специалисты планируют заменить фундамент под постаментом. Как пояснил замруководителя Башкультнаследия Айнур Муслимов, это необходимо для того, чтобы памятник простоял ещё не менее 60 лет. Открытие обновлённого монумента намечено на 11 октября 2027 года.