Глава Башкирии предложил заменить памятник Салавату Юлаеву новым из бронзы

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с двумя альтернативными предложениями по судьбе аварийного памятника национальному герою республики — реставрацией или полной заменой на бронзовую копию. Решение будет принято с участием общественности.

Глава Башкирии Радий Хабиров 26 апреля провёл выездное рабочее совещание в реставрационном цехе Уфы. Там он озвучил два возможных сценария восстановления памятника национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву, сообщает КП-Уфа.

Состояние демонтированного монумента оказалось значительно хуже первоначальных прогнозов. Осмотрев реставрационный цех, Хабиров назвал ситуацию катастрофической.

— Памятник в катастрофическом состоянии. Когда смотришь на него близко, видны трещины от коррозии и влаги. Там предстоит много работы. Конструкцию сильно «ведёт». Если бы мы оставили его, дождались бы обрушения, — заявил Хабиров на оперативном совещании правительства.

По итогам осмотра он обозначил два пути дальнейших работ. Первый — частичная реставрация с заменой повреждённых элементов. По предварительным оценкам, заново придётся отлить от 60 до 70 процентов поверхностей скульптуры.

— Есть два пути. Реставрация того, что есть, но порядка 60–70% поверхностей отольют заново. Либо создадут новый монумент из бронзы, как предусматривал изначальный проект, — уточнил Хабиров.

Второй вариант предполагает создание принципиально нового монумента — полностью бронзового и идентичного оригиналу. Исторический памятник при этом сохранят. Его соберут и разместят в другом месте Уфы под стеклянным защитным колпаком — так горожане смогут его видеть.

Окончательное решение глава региона отказался принимать единолично.

— Я на себя решение брать не буду. Памятник очень дорог нам всем. Здесь надо, как мне кажется, чтобы и наши специалисты, и люди, и общественные организации высказались, что с ним делать, — добавил он.

Памятник Салавату Юлаеву открыли 17 ноября 1967 года на высоком берегу реки Белой в Уфе. В июне 2025 года стартовала комплексная реставрация: специалисты зафиксировали повреждения обшивки, износ внутреннего каркаса и трещины. Работы разбили на три этапа. Завершение реставрации и торжественное открытие памятника запланированы на 11 октября 2027 года — к 60-летию монумента и Дню Республики Башкортостан.

Скульптуру демонтировали в октябре–ноябре 2025 года и вывезли в цех на севере Уфы. Специалисты очищают её от старых слоёв краски и составляют дефектную ведомость — фиксируют утраченные за почти 60 лет детали.

Руководитель реставрационной группы Андрей Кудрявцев сообщил, что сильнее всего пострадала верхняя часть коня: там нашли сквозные отверстия, трещины и места, где лопнул чугун.

Ещё на «Прямой линии» 11 ноября 2025 года Хабиров сообщил, что лично контролирует ход реставрации. Профессиональное сопровождение работ ведёт Российская академия художеств.